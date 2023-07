Võ Hoàng Yến gây sốt với đường cong nóng bỏng

Sau khi thu hút chú ý với bộ ảnh cùng 6 "chân dài", Võ Hoàng Yến cùng ê-kíp tung ra loạt ảnh mới của cô cùng với trang phục thuộc thương hiệu riêng của mình.

Thông qua loạt ảnh, Võ Hoàng Yến mang đến cho khán giả cái nhìn mới đầy độc đáo về sự tự tin, quyến rũ của người phụ nữ trong các thiết kế cắt xẻ táo bạo.

Võ Hoàng Yến với trang phục cắt xẻ táo bạo

Khoe đường cong gợi cảm

Võ Hoàng Yến tạo dáng khó

Trong 6 thiết kế khác biệt lấy tông màu đen và vàng làm chủ đạo, trang phục vừa sang trọng, quyến rũ vừa mang đến cảm giác hoang dại, phá cách. Tất cả được Võ Hoàng Yến lột tả trọn vẹn qua từng động tác đá chân, uốn cong, đánh hông..

Võ Hoàng Yến luôn tâm niệm về những nét đẹp bền vững được tạo dựng từ sự thấu hiểu và bản lĩnh. Do đó, khi lựa chọn ra mắt một thương hiệu, Võ Hoàng Yến luôn mong có thể xứng tầm với những cô gái cá tính, bản lĩnh ngoài kia khi mang đến một nét quyến rũ, tự tin từ bản chất thật, từ chất lượng thật.

"Khi thực hiện bộ ảnh này tôi mong khai phá toàn bộ những kiểu tạo dáng khó nhằn nhất cốt lõi là để mọi cô gái biết rằng dù ở bất kỳ góc nhìn nào, sự xinh đẹp từ bản thân họ cũng sẽ được tôn vinh khi họ có đủ sự tự tin về vóc dáng, cơ thể của mình" - Võ Hoàng Yến bày tỏ.

Để chuẩn bị cho sự kiện "D.A.M - Call Out My Name 1st Fashion show" vào tháng 8 này, Võ Hoàng Yến sẽ tổ chức tuyển chọn để tìm kiếm những người mẫu phù hợp cho D.A.M.

Buổi tuyển chọn sẽ diễn ra vào lúc 13 giờ ngày 25-7 tại Chloe Gallery.

Cô quảng bá cho thương hiệu thời trang do bản thân sáng lập

Tôn vinh vẻ đẹp hình thể của phụ nữ

Trang phục tông đen phối hợp cùng màu vàng sang trọng