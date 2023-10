Việc công bố này biến vợ chồng Will Smith thành tâm điểm phẫn nộ khi công chúng cho rằng cả hai là những người ích kỷ khi luôn cố tình giả vờ yêu nhau thắm thiết.



Trong quá trình quảng bá cho hồi ký "Worthy" của mình, Jada Pinkett Smith đã công bố trên truyền thông chuyện riêng tư của gia đình bà. Theo đó, cả hai đã ly thân 7 năm nhưng chưa ly dị trên giấy tờ. Cả hai muốn hàn gắn cuộc hôn nhân đã ở cuối con đường.

Nói về lý do không công bố chuyện vợ chồng rạn nứt mà vẫn luôn giả vờ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, Jada Pinkett Smith nói rằng chưa sẵn sàng cho việc đó.

Bà nói rằng hai bên luôn muốn hàn gắn và bản thân luôn tự hứa không bao giờ tạo ra cái cớ để ly hôn và dù thế nào thì cũng nỗ lực vượt qua.

Jada Pinkett Smith bị "ném đá" sau công bố ly thân chồng từ 7 năm qua

Trong hồi ký của mình, Jada Pinkett Smith cũng đề cập vụ việc Will Smith đã tát vào mặt Chris Rock tại Lễ trao Giải Oscar 2022, gây chấn động dư luận. "Tôi vô cùng sốc khi nghe Will Smith nói rằng "Đừng có nhắc tên vợ tôi!". Tôi kiểu như: "Ồ, tôi còn là vợ anh ta cơ đấy!" - Jada Pinkett Smith kể lại.

Những chia sẻ của Jada Pinkett Smith đã khiến bà bị "ném đá" dữ dội từ công chúng và từ người hâm mộ Will Smith. Họ cho rằng bà đang lợi dụng nam diễn viên để quảng bá cho hồi ký nhằm mục đích bán chạy sách là chính mà không nghĩ đến bạn đời của mình.

Dù việc ly thân có thật hay không thì thực tế Will Smith sẽ không được yên kể từ lúc công khai chuyện này.

Đồng thời, những cảm thông của công chúng sau hành vi bạo lực của Will Smith với Chris Rock trước đó đã biến mất. Nhất là, họ biết rằng cả hai đã ly thân từ tận 7 năm trước chứ không phải còn mặn nồng thắm thiết để Will Smith tát Chris Rock với lý do đùa cợt về chứng bệnh rụng tóc của vợ mình.

Trong bài phân tích trên Daily Mail ngày 14-10 của cây bút Maureen Callahan, Jada Pinkett Smith đã có những trả lời phi logic, vô nghĩa. Bà đến Oscar cùng chồng với tâm thái gia đình hạnh phúc, mặn nồng, không ai biết được họ đang giả vờ.

Sau cú tát gây sốc, cả hai cũng khẳng định chỉ là hành động bảo vệ danh dự của vợ. Cả gia đình còn vui vẻ tham dự tiệc sau lễ trao giải, thân mật bên nhau. Thế nhưng, giờ đây, Jada Pinkett Smith lại cho rằng bị sốc khi Will Smith gọi là vợ tại Oscar.

"Jada Pinkett Smith dường như thay đổi liên tục không gian, thời gian. Đôi khi, bà là một nửa của Will Smith – bộ đôi quyền lực màn bạc. Lúc khác, bà không hiểu tại sao Will Smith lại nghĩ họ vẫn còn kết hôn" - Maureen Callahan nhận định.

Việc giả tạo nếu có của Jada Pinkett Smith và Will Smith suốt thời gian dài để chứng tỏ hôn nhân hạnh phúc khiến cho lời nói của minh tinh này không còn đáng tin cậy.

Vợ chồng Will Smith tại Oscar