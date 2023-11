VP Bá Vương cầu hồn bạn gái gây xúc động

VP Bá Vương đã khiến nhiều người xúc động khi công khai bạn gái - cũng là quản lý của anh - trong buổi showcase "Why me? Find Me!", tối 29-11 và tiếp tục diễn ra vào 30-11. Theo đó, nam nghệ sĩ cũng dự định tổ chức đám cưới vào cuối năm nay.



Với VP Bá Vương, đây là "điểm cuối" nhưng cũng là "khởi đầu" khi gói gọn 7 năm làm nghề, từ hành trình The Debut đến hiện tại.

8 bài hát, 9 bức tranh và 8 visual arts chính là khối lượng nội dung xuyên suốt triển lãm. Hình thức triển lãm sẽ kết hợp lần lượt từng cặp tác phẩm được viết và vẽ cho nhau, từ đó tạo nên một trải nghiệm truyền cảm hứng cho người xem.

Câu chuyện chính sẽ được truyền tải xuyên suốt 8 phần dàn dựng để mang cho mỗi người xem một câu chuyện riêng của mỗi người. Là tác giả của 8 bài hát, 9 bức tranh và người lên ý tưởng cho cả triển lãm, VP Bá Vương muốn mang đến thông điệp "Yêu bản thân và tự do là chính mình" đến những người ngoài kia, mạnh mẽ và sẽ chiến đấu cho tình yêu và tự do.

Đặc biệt trong sự kiện đánh dấu 7 năm làm nghề này, VP Bá Vương cũng chính thức công khai bạn gái cũng như vợ sắp cưới đã quen 7 năm. Thời khắc đó khiến nhiều người xúc động và cô vợ sắp cưới của anh cũng không kiềm được nước mắt. Với anh, đây không chỉ là một chương quan trọng trong sự nghiệp mà còn mở đầu thời khắc mới cho cuộc sống tình cảm cá nhân.

Không gian triển lãm của VP Bá Vương

Anh chia sẻ: "VP và My đã đồng hành cùng nhau ngót nghét 6, 7 năm rồi. Lúc đầu cũng chỉ nghĩ là đồng nghiệp với nhau thôi, nhưng chính sự hy sinh, chịu "ẩn mình", không cần công khai của cô gái này đã khiến mình thương rất nhiều.

Hiện tại, My đã "say yes" và triển lãm lần này cũng là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của VP nên VP cũng muốn công bố mọi thứ. Mình không có gì phải giấu, không có gì phải sợ hết. Tình yêu là thứ rất đẹp và cần được tôn vinh".

Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ nhất, anh trải lòng: ‘Có một MV là "Em đang ở đâu", trong đó My là quản lý cũng như là bạn diễn trong sản phẩm đó. Đây cũng là điều khiến mình cảm thấy cô gái này hi sinh quá nhiều.

Anh kỷ niệm 7 năm ca hát của mình bằng một showcase với âm nhạc và hội họa

Có một cảnh quay trên phi thuyền trong 7 giờ. Lúc thực hiện xong thì chân của My cũng bầm tím từ trên xuống dưới nhưng không một lời than trách vì My bị áp lực quản lý, sợ bị phát sinh chi phí nên đã không nói ra, đây thật sự là một chuyện khiến mình nhớ đời, cảm thấy có lỗi vì không quan tâm đến người bên cạnh".

Nói về dự định tổ chức đám cưới, nam nghệ sĩ hài hước cho hay: ‘VP đã lên kế hoạch sẽ tổ chức vào tháng 12 cuối năm nay. Mình hi vọng nếu có ai thấy hình cưới của hai đứa thì cũng không bất ngờ và cảm nhận được một tình yêu "real" là như thế nào".