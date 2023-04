Trang Daily Mail ngày 1-4, tiết lộ lý do Gary Glitter bị buộc trở lại nhà tù chỉ sau 38 ngày tự do. Cựu ngôi sao nhạc pop này đã bị bắt gặp xem video clip các bé gái 8 tuổi nhảy ballet và thể dục dụng cụ trên YouTube và TikTok.

Kiểm tra điện thoại, lực lượng chức năng phát hiện kẻ ấu dâm còn tải xuống và đã xóa một ứng dụng có tên DuckDuckGo - một công cụ tìm kiếm có khả năng bảo vệ sự riêng tư của người dùng. Ngoài ra, ca sĩ này còn bị tố tìm kiếm "the Onion" - thường sử dụng bởi các trang web phi pháp muốn hoạt động và ẩn danh. Sử dụng tên miền .onion giúp người truy cập và chủ máy chủ khó bị phát hiện. Những kẻ ấu dâm và các tội phạm khác thường dùng vì cơ quan quản lý rất khó theo dõi.

Gary Glitter vi phạm quy định, bị triệu hồi lại nhà tù

Gary Glitter bào chữa rằng xem các video clip vì có hứng thú với nghệ thuật biểu diễn. Tuy nhiên, lực lượng chức năng cho rằng kẻ ấu dâm có thể vẫn ham muốn các bé gái. Vì vi phạm này, Gary Glitter sẽ ngồi tù ít nhất một năm.

Gary Glitter được trả tự do vào tháng 2 sau khi chấp hành một nửa bản án 16 năm tù vì tội "Lạm dụng tình dục" đối với 3 nữ sinh tuổi từ 8-13 được tuyên vào năm 2015. Được ra tù trước thời hạn nhưng Gary Glitter phải tuân thủ các quy định như: thông báo cho chính quyền địa phương 7 ngày trước bất kỳ chuyến ra nước ngoài nào và có thể bị từ chối xuất cảnh nếu có nguy cơ phạm tội.

Gary Glitter cũng cũng phải đeo thẻ và báo cáo cảnh sát nếu có quan hệ với người có con dưới 18 tuổi. Bộ Tư pháp Anh cho biết những tội phạm tình dục được trả tự do sẽ bị giám sát và có thể bị giam trở lại nếu vi phạm các điều kiện nghiêm ngặt.

Gary Glitter từng ngồi tù ở Việt nam

Tuổi trẻ danh tiếng của Gary Glitter nhưng sau đó bị các bê bối ấu dâm bủa vây

Đến tháng 3, sau 38 ngày tự do, Gary Glitter được trông thấy đang sử dụng trình duyệt web trên điện thoại thông minh, vi phạm điều kiện được trả tự do. Thời điểm đó, các báo thông tin cựu sao nhạc pop này đã nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nói rằng đang cố gắng tìm "the Onion". Một camera giám sát tại nơi cư trú của Gary Glitter đã tố cáo hành vi của ông ta. Khi biết Gary Glitter bị triệu tập trở lại nhà tù, những người dân xung quanh vui mừng nói: "Chúng tôi không muốn gã ta được tự do".

Gary Glitter tên thật là Paul Gadd, năm 2006 từng nhận án tù ở Việt Nam vì hành vi quấy rối các bé gái từ 10-11 tuổi. Gary Glitter được trả tự do năm 2008 và trở về Anh nhưng sau đó nhận án 16 năm tù vì tội "Lạm dụng tình dục trẻ em" từ những năm 1970.