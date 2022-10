Phim "Giấc mộng đêm hè"

Phim truyền hình "Giấc mộng đêm hè" do Nguyên Trần đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên: Sĩ Thanh, Trung Huy, Song Dương, Quang Sơn…

Cảnh trong phim "Giấc mộng đêm hè"

Phim xoay quanh cô gái nghèo khó tên Châu có lợi thế nhan sắc nên muốn "đi đường tắt" trong cuộc sống và phải trả giá cho những toan tính của mình

Nội dung phim xoay quanh Châu – cô gái nghèo khó, hoàn cảnh gia đình bất hạnh. Châu có cơ hội đổi đời khi được ông Nhân nhận nuôi vì thương cảm cho hoàn cảnh của cô. Thế nhưng, Châu đầy toan tính, đố kỵ, quyết tâm giành những gì tốt nhất xung quanh Vân (con gái ông Nhân) về cho mình.

Bằng chiêu trò, Châu chinh phục Tín - người Vân thầm yêu và chuẩn bị tiến đến hôn nhân thì cô lại gặp Kha - một đại gia. Châu bỏ rơi Tín để tiến đến hào môn dẫn đến chuyện tình tay tư đầy rắc rối.

"Giấc mộng đêm hè" gồm 30 tập, được phát sóng đồng thời trên kênh truyền hình TodayTV, Kênh TodayTV và ứng dụng giải trí trực tuyến Today Plus lúc 20 giờ từ ngày 4-10; phát trên kênh truyền hình YouTV lúc 21 giờ từ ngày 7-11.

Phim "Lỗi đạo can thường"

Phim truyền hình "Lỗi đạo can thường" do NSƯT - đạo diễn Hồ Ngọc Xum thực hiện, quy tụ dàn diễn viên: Dương Cẩm Lynh, Hòa Hiệp, Oanh Kiều, Mã Hiểu Đông, Huy Khánh, Phúc An...

Một số cảnh trong "Lỗi đạo can thường"

Ba Huyền tảo tần vì chồng con nhưng đổi lại là sự không chung thủy của người chồng

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của hai gia đình Oanh - Thiện và Ba Huyền - Như Bình trong bối cảnh xã hội Nam Bộ xưa. Thiện làm việc cho một hãng xe nhỏ, lương chỉ vừa đủ nuôi vợ con. Oanh được chồng chiều chuộng, có sở thích nhảy đầm, cho rằng bạc tiền là thứ quan trọng quyết định cuộc sống con người.

Ba Huyền là hàng xóm của gia đình Thiện - Oanh, làm nghề bán bánh ở chợ, tảo tần nuôi con và lo cho chồng ăn học. Thế nhưng, Như Bình lại không hài lòng với cô vợ tần tảo. Cuộc sống của hai gia đình bị xáo trộn bởi những cám dỗ vật chất bên ngoài đến từ những người như Hội đồng Đàng, bà góa Hai Hương giàu có.

Phim dài 32 tập, phát sóng lúc 19 giờ 45 phút từ ngày 8-10 trên kênh SCTV14.

Phim "Bếp trưởng tới!"

Phim sit-com (hài tình huống) khai thác đề tài ẩm thực "Bếp trưởng tới!" do Văn Công Viễn đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên: Phương Anh Đào (vai Uyên Thư), Hoàng Trung (vai Kỳ Hải), nghệ sĩ Lê Quốc Nam (bếp trưởng Sơn), NSƯT Mỹ Duyên (madame Lan Lung Linh),…

Phim khai thác đề tài ẩm thực

Nhiều món ăn mới lạ được giới thiệu trong phim

Nội dung phim xoay quanh thanh niên trẻ Kỳ Hải với ước mơ cháy bỏng là trở thành bếp trưởng nổi tiếng. Anh đến xin việc tại nhà hàng Saigon d’Or và bắt đầu từ những công việc nhỏ nhất trong bếp. Những tưởng khởi đầu suôn sẻ nhưng tại đây Kỳ Hải buộc phải vượt qua nhiều thử thách oái oăm từ vị bếp trưởng tên Sơn 3S khó tính, những đồng nghiệp láu cá và Uyên Thư - cô nàng quản lý nhà hàng từng là đối tượng "tình một đêm" của anh.

Phim gồm 20 tập, mỗi tập 26 phút, khắc họa những góc khuất nghề bếp theo phong cách vui nhộn nhưng vẫn có những phút giây lắng đọng. Các món ăn trong phim được lấy cảm hứng từ phong cách ẩm thực cung đình truyền thống, biến tấu theo phong cách chế biến hiện đại, dưới sự cố vấn của những bếp trưởng hàng đầu như Võ Quốc, Tommy Trần.

Phim được Truyền hình K+ sản xuất và phát sóng lúc 20 giờ thứ 2-3 hằng tuần, từ ngày 10-10 trên kênh K+LIFE và App K+, độc quyền trên mọi nền tảng của Truyền hình K+.

Phim "Hành trình công lý"

Phim Việt hóa từ tác phẩm "The Good Wife" (Người vợ tốt) của Đài truyền hình CBS-Mỹ do Nguyễn Mai Hiền đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên: Hồng Diễm, Việt Anh, Thu Quỳnh, Hà Việt Dũng, Doãn Quốc Đam…

Phim "Hành trình công lý" lên sóng tháng 10

Nội dung phim kể về Phương (Hồng Diễm đóng), một nữ luật sư lựa chọn làm nội trợ để vun vén hạnh phúc gia đình. Một ngày, cô phát hiện ra chồng mình - Hoàng (Việt Anh đóng) phản bội và vướng vòng lao lý. Phương quyết định trở lại với công việc luật sư để tìm lại giá trị bản thân và tìm ra sự thật về chồng mình.

Phim lên sóng VTV3 lúc 21 giờ 40 phút các ngày thứ hai, ba, tư hằng tuần kể từ ngày 10-10.

Nhiều phim trên màn ảnh rộng

Nhiều phim kinh dị, giật gân sẽ phục vụ khán giả trong tháng 10, gồm: "Em yêu, đừng sợ!" của đạo diễn Olivia Wilde; "Cười" của đạo diễn Parker Finn; "Ác quái" của đạo diễn Anthony C. Ferrante; "Cô gái từ quá khứ" của đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito; "Đảo độc đắc - Tử mẫu thiên linh cái" của đạo diễn Lê Bình Giang; "Mồi quỷ dữ" của đạo diễn Daniel Stamm…

Phim kinh dị ngoại, Việt đổ bộ màn ảnh rộng trong tháng 10