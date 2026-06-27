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Thể thao

Giải vô địch Kun Khmer các đội mạnh toàn quốc 2026: TP HCM giành hạng nhì toàn đoàn

Quốc An

(NLĐO) - Giải vô địch Kun Khmer các đội mạnh toàn quốc đã khép lại, đoàn TP HCM tham dự giải đấu đạt vị trí thứ nhì toàn đoàn với 2 HCV, 7HCB và 5 HCĐ.

Giải vô địch Kun Khmer các đội mạnh toàn quốc năm 2026 đã khép lại tại Quảng trường Tô Quyền (phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh). Đội tuyển Kun Khmer TP HCM tham dự giải bằng nguồn kinh phí xã hội hóa và tự túc, thi đấu ấn tượng khi giành 2 HCV, 7 HCB và 5 HCĐ, qua đó xếp hạng nhì toàn đoàn. Đây là giải đấu chuẩn bị lực lượng tham dự Giải vô địch Châu Á vào tháng 9-2026 tai Cần Thơ.

Giải cũng là sự tiếp nối thành công rực rỡ của tuyển Việt Nam khi xếp nhất toàn đoàn tại Giải vô địch Kun Khmer Thế giới (tổ chức tại Sihanoukville, Campuchia) hồi tháng 2-2026 với 18 huy chương vàng

Đây là lần đầu tiên giải vô địch Kun Khmer các đội mạnh toàn quốc được tổ chức tại Việt Nam, diễn ra từ ngày 20 đến 30-6, với các trận đấu từ ngày 23 đến 28-6 vào buổi tối. Giải quy tụ 18 đơn vị trên cả nước với 252 vận động viên, tranh tài 39 bộ huy chương ở hai nhóm tuổi Trẻ (16-17 tuổi) và Vô địch (18-40 tuổi).

Giải vô địch Kun Khmer các đội mạnh toàn quốc 2026: TP HCM giành hạng nhì toàn đoàn - Ảnh 1.

Trong lần đầu tiên giải vô địch Kun Khmer các đội mạnh toàn quốc được tổ chức tại Việt Nam, diễn ra từ ngày 20 đến 30-6, với các trận đấu từ ngày 23 đến 28-6 vào buổi tối. Giải quy tụ 18 đơn vị trên cả nước với 252 vận động viên, tranh tài 39 bộ huy chương ở hai nhóm tuổi Trẻ (16-17 tuổi) và Vô địch (18-40 tuổi).

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Các võ sĩ tranh tài ở nhiều hạng cân đối kháng nam, nữ. Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, khán giả được chứng kiến 19 trận đấu hấp dẫn ở các hạng cân nam từ 52 đến 80 kg và nữ từ 40 đến 59 kg với chất lượng chuyên môn cao, nhiều màn so tài quyết liệt.

Giải vô địch Kun Khmer các đội mạnh toàn quốc 2026: TP HCM giành hạng nhì toàn đoàn - Ảnh 2.

Việc giải đấu lần đầu được tổ chức tại Việt Nam góp phần thúc đẩy phong trào phát triển Kun Khmer trong nước, đồng thời tạo cơ hội để các địa phương, đơn vị đánh giá lực lượng, nâng cao trình độ chuyên môn cho vận động viên.

Với thành tích 2 HCV, 7 HCB và 5 HCĐ, đội tuyển Kun Khmer TP HCM khẳng định vị thế là một trong những đơn vị mạnh của cả nước khi xuất sắc giành hạng nhì toàn đoàn.


Kun Khmer là môn võ cổ truyền của Campuchia, nổi bật với các đòn đánh bằng tay, chân, gối và đặc biệt là chỏ - kỹ thuật được xem có tính sát thương cao nhất. Bên cạnh đó, các võ sĩ thường sử dụng kỹ thuật ôm siết, vật ngã và khống chế ở cự ly gần để tạo cơ hội tung đòn quyết định, tạo nên bản sắc thực chiến của môn võ này.


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