Giải vô địch Kun Khmer các đội mạnh toàn quốc 2026: TP HCM giành hạng nhì toàn đoàn

Giải vô địch Kun Khmer các đội mạnh toàn quốc năm 2026 đã khép lại tại Quảng trường Tô Quyền (phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh). Đội tuyển Kun Khmer TP HCM tham dự giải bằng nguồn kinh phí xã hội hóa và tự túc, thi đấu ấn tượng khi giành 2 HCV, 7 HCB và 5 HCĐ, qua đó xếp hạng nhì toàn đoàn. Đây là giải đấu chuẩn bị lực lượng tham dự Giải vô địch Châu Á vào tháng 9-2026 tai Cần Thơ.

Giải cũng là sự tiếp nối thành công rực rỡ của tuyển Việt Nam khi xếp nhất toàn đoàn tại Giải vô địch Kun Khmer Thế giới (tổ chức tại Sihanoukville, Campuchia) hồi tháng 2-2026 với 18 huy chương vàng

Đây là lần đầu tiên giải vô địch Kun Khmer các đội mạnh toàn quốc được tổ chức tại Việt Nam, diễn ra từ ngày 20 đến 30-6, với các trận đấu từ ngày 23 đến 28-6 vào buổi tối. Giải quy tụ 18 đơn vị trên cả nước với 252 vận động viên, tranh tài 39 bộ huy chương ở hai nhóm tuổi Trẻ (16-17 tuổi) và Vô địch (18-40 tuổi).

Trong lần đầu tiên giải vô địch Kun Khmer các đội mạnh toàn quốc được tổ chức tại Việt Nam, diễn ra từ ngày 20 đến 30-6, với các trận đấu từ ngày 23 đến 28-6 vào buổi tối. Giải quy tụ 18 đơn vị trên cả nước với 252 vận động viên, tranh tài 39 bộ huy chương ở hai nhóm tuổi Trẻ (16-17 tuổi) và Vô địch (18-40 tuổi).