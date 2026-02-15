HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Việt Nam xếp nhất toàn đoàn Giải Vô địch Kun Khmer thế giới

Đông Linh - Ảnh, clip: Nam Đinh

(NLĐO) - Ngay trong lần đầu tham dự, Việt Nam đã vượt mặt chủ nhà Campuchia, cũng là quê hương môn võ Kun Khmer, để xếp thứ nhất Giải Vô địch thế giới lần VI.

Giải Vô địch Kun Khmer thế giới lần thứ 6 năm 2026 diễn ra từ ngày 8 đến 14-2 tại thành phố Sihanoukville (Campuchia) với sự góp mặt của 20 đoàn đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Đội tuyển Kun Khmer Việt Nam tham gia tranh tài với 35 võ sĩ ở nhiều hạng cân, hầu hết là lực lượng nòng cốt của các địa phương có phong trào võ thuật phát triển như Cần Thơ, An Giang, Tây Ninh, Gia Lai, Thái Nguyên và Nghệ An…

Việt Nam xếp nhất toàn đoàn Giải Vô địch Kun Khmer thế giới - Ảnh 1.

Đòn tấn công áp đảo của võ sĩ Việt Nam (giáp xanh)

Dù mới lần đầu tham dự giải đấu cấp độ thế giới, đội tuyển Kun Khmer Việt Nam xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn - hơn hẳn chủ nhà Campuchia 1 HCV trên bảng tổng sắp thành tích chung cuộc. 

Các võ sĩ Việt Nam khiến bạn bè quốc tế phải "ngả mũ" thán phục dù phải thi đấu trên chính "thánh địa" của nước chủ nhà Campuchia, nơi sản sinh bộ môn võ thuật này.

Trong ngày thi đấu cuối cùng, 3 võ sĩ của đội là Trương Đình Vàng, Phạm Lê Gia Huy, Phan Thị Hồng Liên đều thi đấu rất quyết tâm, mang về cho đoàn Việt Nam 1 HCV, 2 HCB. 

Thành tích này giúp tuyển Kun Khmer Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn với 18 HCV, 8 HCB và 10 HCĐ. Chủ nhà Campuchia xếp thứ nhì với 17 HCV, 15 HCB và 5 HCĐ.

Ngày thi đấu 14-2 đầy ấn tượng của các võ sĩ Việt Nam

Thành tích này thực sự gây bất ngờ bởi tại SEA Games 32 tổ chức ở Campuchia, tuyển Việt Nam chỉ giành 5 HCV trong khi chủ nhà Campuchia thâu tóm 14 bộ huy chương vàng còn lại.

Đánh giá thành công chung toàn đội, ông Nguyễn Trọng Nguyên - Phó Giám đốc Trung tâm HLTT quốc gia, trưởng đoàn Kun Khmer Việt Nam, cho biết: "Đoàn Kun Khmer Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại giải đấu lần này. 

Với tư cách là trưởng đoàn, tôi thực sự xúc động khi chứng kiến tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường của mọi thành viên. Cảm ơn các HLV đã tận tâm, cảm ơn các VĐV đã thi đấu quả cảm vượt trên cả 100% sức lực".

Việt Nam xếp nhất toàn đoàn Giải Vô địch Kun Khmer thế giới - Ảnh 2.

Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Nguyên được mời trao thưởng cho võ sĩ Việt Nam

Ngoài việc giành ngôi nhất toàn đoàn Giải Vô địch Kun Khmer thế giới, đoàn Việt Nam còn ghi dấu ấn nữa trong công tác quản lý điều hành giải. 

Tại Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Kun Khmer quốc tế (KIF) nhiệm kỳ 2026-2030, đại diện của Việt Nam là ông Hồ Thanh Liêm đã được tín nhiệm bầu vào Ban Thường vụ, đồng thời kiêm giữ chức vụ phó chủ tịch KIF.

Việc có tiếng nói trong ban lãnh đạo KIF không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là bước tiến chiến lược, giúp võ thuật đối kháng Việt Nam nâng cao vị thế và tầm ảnh hưởng trên bản đồ thế giới. 

Trong năm 2026, Liên đoàn Kun Khmer Đông Nam Á và Liên đoàn Kun Khmer châu Á cũng sẽ được thành lập.

Việt Nam xếp nhất toàn đoàn Giải Vô địch Kun Khmer thế giới - Ảnh 3.

Tuyển Kun Khmer Việt Nam tạo dấu ấn mạnh mẽ tại Giải Vô địch thế giới

Cuối tháng 1-2026 vừa qua, Cục Thể dục thể thao Việt Nam đã công nhận Kun Khmer là một trong những môn thể thao thành tích cao (nhóm III) kể từ năm 2026. 

Theo kế hoạch, Giải Vô địch các CLB Kun Khmer toàn quốc dự kiến diễn ra vào tháng 6 tại Tây Ninh; ngay sau đó là Giải Vô địch trẻ Kun Khmer toàn quốc tháng 8 tại Gia Lai và Giải Vô địch Kun Khmer toàn quốc vào tháng 9 tại Cần Thơ.

Thành phố Cần Thơ được Liên đoàn Kun Khmer thế giới chọn là địa phương đứng ra đăng cai Giải vô địch Kun Khmer thế giới lần 7, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11-2026. 

Liên đoàn Kun Khmer thế giới đang cố gắng tổ chức giải đấu đều đặn hàng năm không ngoài mục đích được quốc tế công nhận, hướng tới đưa môn võ này vào các chương trình thi đấu chính thức tại Á vận hội hoặc Olympic.

Một trong những điều kiện để một môn thể thao đạt chuẩn Olympic là phải được công nhận tại ít nhất 75 quốc gia. Liên đoàn Kun Khmer thế giới hiện có 63 thành viên.

Tin liên quan

Võ sĩ Việt Nam giành 4 HCV thế giới Kun Khmer

Võ sĩ Việt Nam giành 4 HCV thế giới Kun Khmer

(NLĐO) - Ngày thi đấu thứ nhì của Giải Vô địch Kun Khmer thế giới 2026 ghi đậm dấu ấn của các võ sĩ Việt Nam khi giành tổng cộng 4 ngôi vô địch.

Việt Nam tích cực chuẩn bị Giải Vô địch khiêu vũ thể thao châu Á

(NLĐO) - Đội tuyển khiêu vũ thể thao Việt Nam vừa được chính thức thành lập, chuẩn bị tham dự Giải Vô địch châu Á 2026 trên sân nhà.

Giáp Trung Thang: “Ông thầy chuyên trị món mới”

Nhìn lại hành trình hơn ba thập niên phát triển của các môn võ thuật hiện đại tại Việt Nam, có những cái tên xuất hiện như một phần tất yếu của lịch sử.

tuyển Việt Nam Campuchia giải vô địch thế giới Kun Khmer nhất toàn đoàn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo