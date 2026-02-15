Việt Nam xếp nhất toàn đoàn Giải Vô địch Kun Khmer thế giới

Giải Vô địch Kun Khmer thế giới lần thứ 6 năm 2026 diễn ra từ ngày 8 đến 14-2 tại thành phố Sihanoukville (Campuchia) với sự góp mặt của 20 đoàn đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đội tuyển Kun Khmer Việt Nam tham gia tranh tài với 35 võ sĩ ở nhiều hạng cân, hầu hết là lực lượng nòng cốt của các địa phương có phong trào võ thuật phát triển như Cần Thơ, An Giang, Tây Ninh, Gia Lai, Thái Nguyên và Nghệ An…



Đòn tấn công áp đảo của võ sĩ Việt Nam (giáp xanh)

Dù mới lần đầu tham dự giải đấu cấp độ thế giới, đội tuyển Kun Khmer Việt Nam xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn - hơn hẳn chủ nhà Campuchia 1 HCV trên bảng tổng sắp thành tích chung cuộc.

Các võ sĩ Việt Nam khiến bạn bè quốc tế phải "ngả mũ" thán phục dù phải thi đấu trên chính "thánh địa" của nước chủ nhà Campuchia, nơi sản sinh bộ môn võ thuật này.

Trong ngày thi đấu cuối cùng, 3 võ sĩ của đội là Trương Đình Vàng, Phạm Lê Gia Huy, Phan Thị Hồng Liên đều thi đấu rất quyết tâm, mang về cho đoàn Việt Nam 1 HCV, 2 HCB.

Thành tích này giúp tuyển Kun Khmer Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn với 18 HCV, 8 HCB và 10 HCĐ. Chủ nhà Campuchia xếp thứ nhì với 17 HCV, 15 HCB và 5 HCĐ.

Ngày thi đấu 14-2 đầy ấn tượng của các võ sĩ Việt Nam

Thành tích này thực sự gây bất ngờ bởi tại SEA Games 32 tổ chức ở Campuchia, tuyển Việt Nam chỉ giành 5 HCV trong khi chủ nhà Campuchia thâu tóm 14 bộ huy chương vàng còn lại.

Đánh giá thành công chung toàn đội, ông Nguyễn Trọng Nguyên - Phó Giám đốc Trung tâm HLTT quốc gia, trưởng đoàn Kun Khmer Việt Nam, cho biết: "Đoàn Kun Khmer Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại giải đấu lần này.

Với tư cách là trưởng đoàn, tôi thực sự xúc động khi chứng kiến tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường của mọi thành viên. Cảm ơn các HLV đã tận tâm, cảm ơn các VĐV đã thi đấu quả cảm vượt trên cả 100% sức lực".

Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Nguyên được mời trao thưởng cho võ sĩ Việt Nam

Ngoài việc giành ngôi nhất toàn đoàn Giải Vô địch Kun Khmer thế giới, đoàn Việt Nam còn ghi dấu ấn nữa trong công tác quản lý điều hành giải.

Tại Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Kun Khmer quốc tế (KIF) nhiệm kỳ 2026-2030, đại diện của Việt Nam là ông Hồ Thanh Liêm đã được tín nhiệm bầu vào Ban Thường vụ, đồng thời kiêm giữ chức vụ phó chủ tịch KIF.

Việc có tiếng nói trong ban lãnh đạo KIF không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là bước tiến chiến lược, giúp võ thuật đối kháng Việt Nam nâng cao vị thế và tầm ảnh hưởng trên bản đồ thế giới.

Trong năm 2026, Liên đoàn Kun Khmer Đông Nam Á và Liên đoàn Kun Khmer châu Á cũng sẽ được thành lập.

Tuyển Kun Khmer Việt Nam tạo dấu ấn mạnh mẽ tại Giải Vô địch thế giới

Cuối tháng 1-2026 vừa qua, Cục Thể dục thể thao Việt Nam đã công nhận Kun Khmer là một trong những môn thể thao thành tích cao (nhóm III) kể từ năm 2026.

Theo kế hoạch, Giải Vô địch các CLB Kun Khmer toàn quốc dự kiến diễn ra vào tháng 6 tại Tây Ninh; ngay sau đó là Giải Vô địch trẻ Kun Khmer toàn quốc tháng 8 tại Gia Lai và Giải Vô địch Kun Khmer toàn quốc vào tháng 9 tại Cần Thơ.

Thành phố Cần Thơ được Liên đoàn Kun Khmer thế giới chọn là địa phương đứng ra đăng cai Giải vô địch Kun Khmer thế giới lần 7, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11-2026.

Liên đoàn Kun Khmer thế giới đang cố gắng tổ chức giải đấu đều đặn hàng năm không ngoài mục đích được quốc tế công nhận, hướng tới đưa môn võ này vào các chương trình thi đấu chính thức tại Á vận hội hoặc Olympic.