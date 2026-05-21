Thể thao

Giải vô địch thế giới Flyboard có thể diễn ra tại Lâm Đồng

Quốc An

(NLĐO) - Việt Nam có thể đăng cai Giải vô địch thế giới Flyboard đầu tiên ở Đông Nam Á.

Mới đây, đại diện Flyboard Show - Zapata Team (Pháp) và Công ty Cổ phần Phát triển Bản sắc Văn hóa ICV - đối tác tại Việt Nam của Flyboard Show tại Việt Nam đã có buổi trao đổi về khả năng đưa Giải vô địch thế giới Flyboard về tổ chức tại Lâm Đồng.

Trong buổi trao đổi này, Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện các sở, ngành dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn đã trao đổi về khả năng đưa Giải vô địch thế giới Flyboard đến tổ chức tại địa phương. 

Đây được xem là một bước đi mới trong chiến lược đa dạng hóa sản phẩm du lịch khi nghiên cứu khả năng đăng cai Giải vô địch Flyboard thế giới, một môn thể thao mạo hiểm trên mặt nước kết hợp công nghệ, kỹ thuật và nghệ thuật trình diễn.

Nếu được tổ chức tại Lâm Đồng, đây sẽ là lần đầu tiên giải đấu diễn ra tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên xuất hiện ở khu vực Đông Nam Á. Trước đó, tại châu Á, giải đấu mới chỉ từng được tổ chức tại Qatar.

Buổi trao đổi và đề xuất đưa Giải vô địch thế giới Flyboard đến Lâm Đồng (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Phát biểu tại buổi làm việc tối 18-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn đánh giá cao đề xuất tổ chức các hoạt động thể thao hiện đại, sáng tạo và có tính đột phá của doanh nghiệp. Theo ông, đây là hướng đi phù hợp với tinh thần phát triển công nghiệp văn hóa, gắn thể thao với du lịch và các hoạt động giải trí hiện đại.

“Việc phát triển một môn thể thao mới cần được nghiên cứu theo hướng hình thành hệ sinh thái đồng bộ, gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về địa hình, cảnh quan tự nhiên cũng như điều kiện phát triển các môn thể thao dưới nước của địa phương" - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn nói.

Đại diện đối tác của Flyboard Show, ông Nguyễn Hồng Sơn nhận định xu hướng du lịch hiện nay đang chuyển mạnh sang các mô hình trải nghiệm có tính sự kiện, biểu diễn và khả năng tạo hiệu ứng truyền thông cao.

Việc đưa các giải đấu quốc tế đến địa phương không chỉ giúp đa dạng hóa sản phẩm du lịch mà còn kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu của du khách và mở ra thêm cơ hội hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thể thao, giải trí, công nghệ và dịch vụ.

Về phía chuyên gia quốc tế, đại diện Flyboard Show cho biết Flyboard là môn thể thao nước ứng dụng công nghệ thiết bị bay hiện đại, kết hợp giữa thể thao biểu diễn, kỹ thuật trình diễn và giải trí đương đại. Giải vô địch thế giới Flyboard đã được tổ chức tại hơn 12 quốc gia, quy tụ nhiều vận động viên hàng đầu thế giới cùng cộng đồng người hâm mộ đông đảo.

Bà Nguyễn Bông Mai, chuyên gia phát triển thị trường châu Á của Flyboard Show, cho biết điểm đặc biệt của Flyboard không chỉ nằm ở yếu tố thể thao hay kỹ thuật trình diễn mà còn ở khả năng tạo nên trải nghiệm mang tính biểu tượng cho điểm đến.

Theo bà Mai, Lâm Đồng có nhiều điều kiện thuận lợi để tạo nên phiên bản Flyboard mang dấu ấn riêng của Việt Nam và Đông Nam Á, kết hợp giữa công nghệ hiện đại, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. 

Giải đấu này không chỉ là một cuộc thi kỹ thuật cao, Flyboard còn có khả năng tạo hiệu ứng hình ảnh và truyền thông quốc tế mạnh mẽ. Với sự tham gia của các VĐV hàng đầu thế giới, sự kiện có thể góp phần quảng bá hình ảnh địa phương ra thế giới.

Flyboard là môn thể thao ván bay, mạo hiểm dưới nước, cho phép người chơi có thể bay lên độ cao tới 10m so với mặt nước. Flyboard gồm một ván đứng, giày, ống dẫn nước và hệ thống ống xả. Người chơi flyboard có thể nhào lộn, bay lượn, lặn xuống nước.


