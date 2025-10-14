Hải Phòng đăng cai giải đua thuyền Rowing vô địch Châu Á năm 2025

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Hải Phòng đăng cai giải đua thuyền Rowing vô địch Châu Á năm 2025

Tr.Đức

(NLĐO)- Giải dự kiến quy tụ 678 quan chức quốc tế, lãnh đạo, trưởng đoàn, huấn luyện viên và vận động viên đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á

Ngày 14-10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng tổ chức họp báo thông tin về giải đua thuyền Rowing vô địch Châu Á năm 2025 sẽ diễn ra tại thành phố Cảng.

Hải Phòng đăng cai giải đua thuyền Rowing vô địch Châu Á năm 2025 - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, Trưởng Ban tổ chức, thông tin về giải đấu

Tham dự buổi họp báo có bà Inas Hussein, Giám đốc Phát triển Liên đoàn Rowing Thế giới; ông Liu Dehai, Tổng Thư ký Liên đoàn Rowing Châu Á; ông Edy Suyono, Giám sát kỹ thuật, Chủ tịch Ủy ban Sự kiện của Liên đoàn Rowing Châu Á; ông Takao Senda, Tổng trọng tài Liên đoàn Rowing Châu Á; ông Nguyễn Hải Đường, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam.

Giải đua thuyền Rowing vô địch Châu Á năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 19-10 tại TP Hải Phòng; Lễ khai mạc và các nội dung thi đấu chính sẽ được tổ chức từ ngày 16 đến 19-10, tại trung tâm Huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng.

Giải dự kiến quy tụ khoảng 678 thành viên, gồm các quan chức quốc tế, lãnh đạo, trưởng đoàn, huấn luyện viên và vận động viên đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á gồm Ấn Độ, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Iran, Iraq, Kuwait, Thái Lan, Ả Rập Saudi, Uzbekistan, Kazakhstan, Malaysia, Indonesia, Singapore và nước chủ nhà Việt Nam.

Đặc biệt, giải có sự tham dự của Chủ tịch Liên đoàn Rowing Thế giới (FISA), Giám đốc Phát triển Liên đoàn Rowing Thế giới, cùng Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên đoàn Rowing Châu Á (ARF). Ngoài ra, còn có sự hiện diện của Chủ tịch, Tổng Thư ký các Liên đoàn Rowing quốc gia châu Á, cùng đội ngũ trọng tài và giám sát quốc tế trực tiếp điều hành giải đấu.

Các vận động viên sẽ tranh tài ở 20 nội dung thi đấu dành cho cả nam và nữ, hứa hẹn mang đến những màn so tài sôi nổi, kịch tính, hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ thể thao khu vực.

Hải Phòng đăng cai giải đua thuyền Rowing vô địch Châu Á năm 2025 - Ảnh 2.

Quang cảnh buổi họp báo

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, nhấn mạnh, việc đăng cai tổ chức giải đua thuyền Rowing vô địch Châu Á năm 2025 tại thành phố Cảng không chỉ là cơ hội thuận lợi để các vận động viên Đội tuyển Đua thuyền Việt Nam và vận động viên Hải Phòng được cọ xát, nâng cao thành tích, chuẩn bị lực lượng tham dự SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan vào tháng 12-2025, Đại hội Thể thao Châu Á năm 2026 (ASIAD 20) tại Nhật Bản và Vòng loại Olympic 2028 tại Los Angeles (Mỹ); mà còn là dịp để Việt Nam khẳng định vai trò chủ động, tích cực và trách nhiệm trong hội nhập quốc tế, góp phần phát triển phong trào đua thuyền Rowing Châu Á.

Bên cạnh ý nghĩa thể thao, sự kiện còn là cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, con người và TP Hải Phòng năng động, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa đến với bạn bè quốc tế. Trong khuôn khổ giải đấu, nhiều hoạt động bên lề sẽ được tổ chức như chương trình tham quan, trải nghiệm văn hóa và ẩm thực Hải Phòng dành cho các đoàn vận động viên, quan khách quốc tế, qua đó lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hiếu khách, giàu tiềm năng về du lịch và thể thao, sẵn sàng hội nhập quốc tế sâu rộng.

Tin liên quan

Chủ nhà TP HCM nhất toàn đoàn Giải Vô địch đua thuyền truyền thống 2025

Chủ nhà TP HCM nhất toàn đoàn Giải Vô địch đua thuyền truyền thống 2025

(NLĐO) - Lực lượng đồng đều và tinh thần thi đấu rất cao là cơ sở để tuyển TP HCM xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn Giải Vô địch đua thuyền truyền thống 2025.

Olympic Paris ngày 30-7: Phạm Thị Huệ tranh xếp hạng rowing

(NLĐO) - Đua tranh cùng các đối thủ cực mạnh, Phạm Thị Huệ không tạo được bất ngờ ở vòng tứ kết nội dung thuyền đơn nữ hạng nặng Olympic Paris.

Olympic Paris ngày 28-7: Phạm Thị Huệ vào tứ kết rowing thuyền đơn hạng nặng

(NLĐO) – Chỉ xếp hạng tư một đợt thi vòng loại và phải xuống tranh vé vớt (repechage), tay chèo Phạm Thị Huệ đã xuất sắc giành quyền vào tứ kết rowing nội dung thuyền đơn hạng nặng.

vận động viên Đua thuyền Rowing Đua thuyền Rowing Vô địch Châu Á Hải Phòng đăng cai Liên đoàn Rowing Thế giới
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo