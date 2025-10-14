Hải Phòng đăng cai giải đua thuyền Rowing vô địch Châu Á năm 2025

Ngày 14-10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng tổ chức họp báo thông tin về giải đua thuyền Rowing vô địch Châu Á năm 2025 sẽ diễn ra tại thành phố Cảng.

Bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, Trưởng Ban tổ chức, thông tin về giải đấu

Tham dự buổi họp báo có bà Inas Hussein, Giám đốc Phát triển Liên đoàn Rowing Thế giới; ông Liu Dehai, Tổng Thư ký Liên đoàn Rowing Châu Á; ông Edy Suyono, Giám sát kỹ thuật, Chủ tịch Ủy ban Sự kiện của Liên đoàn Rowing Châu Á; ông Takao Senda, Tổng trọng tài Liên đoàn Rowing Châu Á; ông Nguyễn Hải Đường, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam.

Giải đua thuyền Rowing vô địch Châu Á năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 19-10 tại TP Hải Phòng; Lễ khai mạc và các nội dung thi đấu chính sẽ được tổ chức từ ngày 16 đến 19-10, tại trung tâm Huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng.

Giải dự kiến quy tụ khoảng 678 thành viên, gồm các quan chức quốc tế, lãnh đạo, trưởng đoàn, huấn luyện viên và vận động viên đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á gồm Ấn Độ, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Iran, Iraq, Kuwait, Thái Lan, Ả Rập Saudi, Uzbekistan, Kazakhstan, Malaysia, Indonesia, Singapore và nước chủ nhà Việt Nam.

Đặc biệt, giải có sự tham dự của Chủ tịch Liên đoàn Rowing Thế giới (FISA), Giám đốc Phát triển Liên đoàn Rowing Thế giới, cùng Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên đoàn Rowing Châu Á (ARF). Ngoài ra, còn có sự hiện diện của Chủ tịch, Tổng Thư ký các Liên đoàn Rowing quốc gia châu Á, cùng đội ngũ trọng tài và giám sát quốc tế trực tiếp điều hành giải đấu.

Các vận động viên sẽ tranh tài ở 20 nội dung thi đấu dành cho cả nam và nữ, hứa hẹn mang đến những màn so tài sôi nổi, kịch tính, hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ thể thao khu vực.

Quang cảnh buổi họp báo

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, nhấn mạnh, việc đăng cai tổ chức giải đua thuyền Rowing vô địch Châu Á năm 2025 tại thành phố Cảng không chỉ là cơ hội thuận lợi để các vận động viên Đội tuyển Đua thuyền Việt Nam và vận động viên Hải Phòng được cọ xát, nâng cao thành tích, chuẩn bị lực lượng tham dự SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan vào tháng 12-2025, Đại hội Thể thao Châu Á năm 2026 (ASIAD 20) tại Nhật Bản và Vòng loại Olympic 2028 tại Los Angeles (Mỹ); mà còn là dịp để Việt Nam khẳng định vai trò chủ động, tích cực và trách nhiệm trong hội nhập quốc tế, góp phần phát triển phong trào đua thuyền Rowing Châu Á.

Bên cạnh ý nghĩa thể thao, sự kiện còn là cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, con người và TP Hải Phòng năng động, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa đến với bạn bè quốc tế. Trong khuôn khổ giải đấu, nhiều hoạt động bên lề sẽ được tổ chức như chương trình tham quan, trải nghiệm văn hóa và ẩm thực Hải Phòng dành cho các đoàn vận động viên, quan khách quốc tế, qua đó lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hiếu khách, giàu tiềm năng về du lịch và thể thao, sẵn sàng hội nhập quốc tế sâu rộng.