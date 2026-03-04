Giải xe đạp nữ UCI Biwase Tour of Vietnam 2026: Hai tay đua ngoại tạo bất ngờ

Ngày 4-3, tại Trung tâm Hội nghị - Triển lãm Bình Dương, giải xe đạp nữ UCI Biwase Tour of Vietnam 2026 đã khai mạc, mở màn cho mùa giải xe đạp chuyên nghiệp.

Điểm nhấn đáng chú ý của mùa giải năm nay là lần đầu tiên cả hai giải đấu trong hệ thống Biwase đều được đưa vào hệ thống tính điểm UCI 2.2 của Liên đoàn Xe đạp Thế giới (UCI).

Việc được công nhận ở cấp độ chuyên nghiệp không chỉ nâng tầm giải đấu mà còn mở ra cơ hội để các tay đua nữ tích lũy điểm số trên bảng xếp hạng quốc tế, từ đó cải thiện thứ hạng và nâng cao vị thế của mình trên đấu trường thế giới.

Ngay sau lễ khai mạc, các tay đua bước vào chặng đua đầu tiên của Biwase Tour of Vietnam, vòng quanh TP HCM. Những kilomet đầu tiên diễn ra với nhịp độ khá thận trọng khi các đội chủ yếu di chuyển trong tốp đông, vừa giữ sức vừa thăm dò chiến thuật của đối thủ. Một vài pha tấn công nhỏ lẻ xuất hiện nhưng nhanh chóng bị đoàn đông phía sau bắt lại.

Cục diện chỉ thực sự thay đổi sau khi đoàn đua đi được hơn 30 km. Hai tay đua Riatna Delia Ayustina (Indonesia) và Liau Elizabeth Le Min (Singapore) bất ngờ tăng tốc tấn công và tách khỏi đoàn đông.

Cặp đôi này nhanh chóng thiết lập sự phối hợp ăn ý khi liên tục thay phiên nhau dẫn đầu, duy trì tốc độ cao để nới rộng khoảng cách với các đối thủ phía sau.

Sự bứt phá táo bạo ấy nhanh chóng phát huy hiệu quả khi hai tay đua ngoại lần lượt giành cả hai điểm thưởng dọc đường (Sprint), đồng thời tạo ra khoảng cách hơn 2 phút so với tốp đông. Khi đoàn đua tiến gần về đích, cuộc cạnh tranh cho vị trí dẫn đầu chỉ còn là màn so tài giữa hai tay đua thoát tốp.

Ở những mét cuối cùng, với cú nước rút mạnh mẽ và dứt khoát hơn, Riatna Delia Ayustina đã vượt qua đối thủ người Singapore để cán đích đầu tiên, qua đó giành luôn Áo vàng lẫn Áo xanh sau chặng 1. Đây được xem là kết quả đầy ấn tượng đối với tay đua Indonesia ngay trong ngày khai màn.

Chia sẻ sau chiến thắng, Delia Ayustina bày tỏ niềm vui: "Tôi rất hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên tôi giành áo vàng chặng tại giải này. Chiến thắng này là động lực lớn để tôi và các đồng đội tiếp tục thi đấu tốt hơn ở những chặng tiếp theo".

Trong khi đó, phía sau nhóm dẫn đầu, tốp đông bước vào màn nước rút tranh chấp vị trí còn lại trên bục danh dự. "Nữ hoàng tốc độ" Nguyễn Thị Thật của đội Lộc Trời An Giang tiếp tục cho thấy bản lĩnh của tay đua hàng đầu Việt Nam khi vượt qua đối thủ mạnh Jutatip (Thái Lan) để cán đích ở vị trí thứ ba chung cuộc.

Kết quả này giúp Nguyễn Thị Thật tiếp tục duy trì phong độ ổn định ở đấu trường quốc tế, đồng thời mang lại khởi đầu thuận lợi cho đội đua Lộc Trời An Giang.

Tay đua quê An Giang chia sẻ: "Giành chiến thắng ở tốp hai và xếp hạng ba chung cuộc cũng là kết quả nằm trong kỳ vọng của đội Lộc Trời. Những chặng tiếp theo, đặc biệt là các chặng đèo, chắc chắn sẽ còn hấp dẫn và nhiều thử thách hơn."



