Giảm 15% giá vé máy bay cho người cao tuổi

Từ ngày 6-6-2026, Vietnam Airlines chính thức mở rộng chương trình ưu đãi giảm 15% giá vé nội địa dành cho hành khách từ 60 tuổi trở lên trên website của Hãng. Chính sách mới giúp người cao tuổi dễ dàng tiếp cận mức giá ưu đãi và chủ động mua vé trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.

Vietnam Airlines chính thức mở rộng chương trình ưu đãi giảm 15% giá vé nội địa dành cho hành khách từ 60 tuổi trở lên trên website của Hãng

Trước đây, Vietnam Airlines đã triển khai chính sách ưu đãi dành cho người cao tuổi tại hệ thống phòng vé trên toàn quốc. Tuy nhiên, do yêu cầu xác thực độ tuổi bằng giấy tờ tùy thân, chương trình chưa thể áp dụng trên các kênh trực tuyến. Với việc hoàn thiện hệ thống công nghệ và quy trình xác thực thông tin, từ ngày 6-6, hành khách từ 60 tuổi trở lên có thể trực tiếp mua vé ưu đãi trên website của Vietnam Airlines mà không cần đến phòng vé.

Ưu đãi áp dụng cho vé hạng phổ thông trên các chuyến bay nội địa do Vietnam Airlines khai thác, với một số điều kiện đi kèm.

Trên website Vietnam Airlines, hành khách chỉ cần lựa chọn loại hành khách "Người cao tuổi (từ 60 tuổi)" khi tìm kiếm chuyến bay, hệ thống sẽ tự động hiển thị mức giá ưu đãi tương ứng. Toàn bộ quy trình từ đặt chỗ, thanh toán đến nhận vé điện tử được thực hiện trực tuyến nhanh chóng và thuận tiện, giúp người cao tuổi chủ động hơn trong việc lên kế hoạch cho các chuyến đi.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết: "Việc mở rộng ưu đãi dành cho người cao tuổi trên kênh trực tuyến không chỉ giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn mà còn là một bước trong hành trình cá nhân hóa trải nghiệm, hướng tới xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hàng không thân thiện và dễ tiếp cận cho mọi hành khách. Đây cũng là một trong những nỗ lực của Vietnam Airlines nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng."

Bên cạnh chính sách dành cho người cao tuổi, Vietnam Airlines hiện đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi trên các đường bay nội địa như ưu đãi đặt vé sớm, khuyến mại theo ngày trong tuần, ưu đãi dành cho khách hàng mua vé qua ứng dụng và các chương trình giảm giá cho nhóm khách đi cùng nhau. Những chương trình này mang đến thêm nhiều lựa chọn tiết kiệm và thuận tiện cho hành khách trong mùa du lịch cao điểm.

Theo số liệu thống kê, đến năm 2025, cả nước có gần 17 triệu người cao tuổi, tương đương khoảng 17% dân số. Trong bối cảnh đó, việc tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp cận các dịch vụ hiện đại, thuận tiện và phù hợp với nhu cầu là xu hướng được nhiều doanh nghiệp chú trọng.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, thời gian qua Hãng đã liên tục hoàn thiện các chính sách chăm sóc và hỗ trợ dành cho từng nhóm hành khách. Bên cạnh ưu đãi về giá vé, hãng còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ chuyên biệt như hỗ trợ làm thủ tục tại sân bay, hỗ trợ xe lăn theo nhu cầu và hỗ trợ trong suốt quá trình lên, xuống máy bay.

Nhờ những chính sách đồng bộ, lượng hành khách cao tuổi sử dụng các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines đã tăng hơn 23% trong năm 2025.