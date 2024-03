Giảm cân với trà hoa quả

*Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê - trà Việt" lần 2, năm 2024 do Báo Người Lao Động tổ chức.

Trà hoa quả có vị ngọt tự nhiên, hương thơm ngây ngất, đặc biệt, để giảm cân sẽ uống với liệu trình ít nhất là một tháng (30 gói trà hoa quả các loại).

Trà táo đỏ, bông cúc

Trà được chế biến từ trái thăng long, dứa, đu đủ, cam; hoa nhài, hoa hồng, hoa đậu biếc, hoa cúc; táo đỏ, quế... Tất cả sấy khô, giữ được nhiều vitamin khoáng chất.

Với liệu trình một tháng, trà có nhiều hương vị để lựa chọn. Một gói trà hoa quả (bao gồm 4-5 loại hoa quả sấy khô) được pha với 300-500 ml nước sôi, dùng trong ngày đó. Công nghệ sấy nhiệt sẽ cho giá cả tốt hơn so với trà được sấy thăng hoa. Tuy thế, nếu hoa quả được sấy thăng hoa thì sẽ lưu trữ được lâu hơn.

Trà thanh long

So với trà hoa thì trà hoa quả sẽ có độ ngọt hơn và chứa nhiều dưỡng chất hơn. Trà hoa quả giúp thanh lọc cơ thể, thải độc từ từ. Do đó, khi muốn dùng trà hoa quả, cần uống đều đặn hàng ngày do tác dụng của nó là dần dần, không thể quá nhanh sẽ gây mệt mỏi cho cơ thể.

Trà hoa quả giúp giải khát tốt do không quá ngọt, không có hóa chất mà hoàn toàn là sản phẩm từ thiên nhiên. Ngoài giảm cân, trà hoa quả còn giúp điều hòa huyết áp, tiêu hóa tốt, ăn ngủ ngon... Trà hoa quả là thiên sắc tinh hoa của đất trời ban tặng cho con người.

Trà dứa, táo đỏ

Tôi ngày càng tin uống trà hoa quả để cho đẹp da, mạnh khỏe. Trà hoa có nhiều tác dụng tốt cho cơ thể và dễ tìm mua được. Người phụ nữ nào cũng cần được yêu thương như bông hoa nở rực. Thế nên, người phụ nữ hãy chăm thể thao, nhớ uống hàng ngày trà hoa quả - món thuốc bổ diệu kỳ có sẵn trong tự nhiên.