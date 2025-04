Giám đốc BQL Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam đề nghị các báo dừng thông tin vụ trạm thu phí

Liên quan đến việc đặt 3 trạm thu phí vào Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam gây bức xúc trong người dân và khách du lịch suốt nhiều năm qua, ngày 26-4, Báo Người Lao Động tiếp tục nhận được công văn số 168 của Ban Quản lý (BQL) Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam về việc "công tác phối hợp xử lý những thông tin liên quan Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam.

1 trong 3 trạm thu phí gây bức xúc suốt nhiều năm qua ở lối vào Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam (An Giang)

Công văn này do ông Trương Hữu Tiền, Giám đốc BQL Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam, ký vào ngày 24-4 gửi Ban Biên tập Báo Người Lao Động, Báo Xây Dựng, Tạp chí Một Thế Giới.

Theo đó, BQL Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam và các sở, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ đang khẩn trương tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc đặt trạm thu phí. Khi nào những công việc được giao hoàn thành, BQL Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam và các sở, ngành, địa phương sẽ báo cáo UBND tỉnh và đồng thời thông tin gửi quý báo để biết giám sát.

Hiện nay, BQL Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam và các sở, ngành, địa phương đang trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, đề nghị quý báo dừng đăng bài phản ánh nội dung chưa có thông tin chính thức từ cơ quan có thẩm quyền, việc này nhằm tránh gây dư luận trái chiều, ảnh hưởng đến trật tự xã hội và uy tín của địa phương.

BQL Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam rất mong các quý báo tiếp tục đồng hành cùng đơn vị và địa phương An Giang trong việc định hướng dư luận tích cực, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch của Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam và ngành du lịch An Giang an toàn, thân thiện, văn minh.

Như đã thông tin, cũng trong ngày 24-4, ông Tiền ký công văn 168 gửi các cơ quan báo chí để giải thích lý do đặt 3 trạm thu phí là vì: "Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam không như những khu du lịch khác trong cả nước, với đặc điểm các khu di tích gắn liền với người dân đã sinh sống lâu đời ở vùng đất này, các di tích văn hóa – lịch sử nằm xen kẽ với nhà dân và khu dân cư.

Do đó, mặc dù được Chính phủ công nhận là Khu Du lịch cấp quốc gia nhưng khu du lịch này không phải là khu du lịch tách biệt hoàn toàn, không có hàng rào bảo vệ và cổng ra – vào khu du lịch theo quy định. Với những đặc thù như trên, địa phương rất khó khăn để tìm vị trí tốt nhất để đặt các chốt thu phí tham quan. Với yêu cầu vị trí đặt chốt thu phí vừa phải đảm bảo mỹ quan, vừa thuận lợi cho khách du lịch nhưng cũng phải đảm bảo "không làm thất thoát ngân sách nhà nước".

313 tỉ đồng thu phí sử dụng vào đâu? Theo tài liệu chúng tôi có được, ngày 30-5-2024, UBND tỉnh An Giang có báo cáo số 543 gửi HĐND tỉnh về công tác quản lý tham quan tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ năm 2017 đến nay (ngày 30-5-2024), BQL Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam thu được 313 tỉ đồng, nộp 100% số tiền thu phí vào ngân sách nhà nước. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn, UBND tỉnh An Giang cho rằng Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam là khu du lịch đặc thù có dân cư sống đan xen nên các tổ chức thu phí gặp nhiều khó khăn trong công tác đặt chốt thu phí, phân luồng giao thông và thực hiện công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và quản lý hoạt động của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ trong khu du lịch. Địa điểm đặt các chốt thu phí tại Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam chưa nhận được chủ trương thống nhất ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành đề án thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan. "Nguồn thu từ phí tham quan chưa đảm bảo chi phí mua sắm vật chất, bố trí nhân sự phục vụ hoạt động thu phí và phát triển sản phẩm, dịch vụ thu hút khách du lịch" – báo cáo UBND tỉnh An Giang thể hiện.