Giám đốc Công an Bình Dương: Bắt tay ngay vào việc sau sắp xếp bộ máy mới

Chiều 1-3, Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy công an địa phương và quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương về công tác tổ chức cán bộ.

Ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương, và Đại tá Tạ Văn Đẹp trao quyết định và chúc mừng các trưởng phòng

Theo phương án sau khi sắp xếp, triển khai tổ chức bộ máy mới, Công an tỉnh Bình Dương tinh giảm 9 đầu mối Công an cấp huyện, 99 đầu mối cấp đội.

Thực hiện công tác sắp xếp, bố trí cán bộ theo mô hình tổ chức bộ máy mới, Công an tỉnh Bình Dương đã công bố và trao Quyết định điều động của Giám đốc Công an tỉnh đối với 12 trưởng phòng, trưởng Công an cấp huyện và 38 phó trưởng Công an cấp huyện đến đảm nhận và giữ chức vụ công tác tại các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh.

Đại tá Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đây là sự kiện đánh dấu bước hoàn thiện trong công tác tổ chức, sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong thời kỳ mới.

Đại tá Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, phát biểu tại lễ công bố

Bộ Công an còn giao Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận, quản lý cơ sở cai nghiện từ Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội tỉnh và cơ sở cai nghiện ma tuý số 3 thuộc lực lượng thanh niên xung phong TP HCM, bên cạnh 4 nhiệm vụ khác đã được bàn giao. Đó là quản lý nhà nước về bảo đảm an toàn thông tin mạng; quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp; Quản lý nhà nước về cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý; quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Các cá nhân nhận quyết định sau sắp xếp bộ máy mới

"Đây là thời điểm toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an phải phát huy hơn nữa phẩm chất của người Công an nhân dân, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc và nhân dân cần đến, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm khắc phục mọi khó khăn trong mọi tình huống" - Đại tá Tạ Văn Đẹp nhấn mạnh.



Ngay sau buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã yêu cầu tất cả cán bộ chiến sĩ tổ chức bàn giao công tác, đề nghị thủ trưởng công an các đơn vị, trưởng công an xã và trưởng đồn công an các KCN bắt tay ngay vào việc, tổ chức phân công nhiệm vụ, huy động lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ...

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, trao quyết định và chúc mừng các phó phòng

12 trưởng phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh Bình Dương vừa được bổ nhiệm Thượng tá Hà Minh Thắng, Trưởng Công an TP Thủ Dầu Một, giữ chức Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ. Thượng tá Võ Hồng Bào, Trưởng Công an TP Bến Cát, giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Thượng tá Đàm Bảo Quân, Trưởng Công an TP Dĩ An, giữ chức Trưởng Phòng Hồ sơ nghiệp vụ. Thượng tá Võ Thành Trung, Trưởng Công an huyện Bắc Tân Uyên, giữ chức Trưởng Phòng An ninh đối ngoại. Thượng tá Hà Tấn Phú, Trưởng Công an TP Tân Uyên, giữ chức Trưởng Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh. Thượng tá Đặng Hữu Phương, Trưởng Công an TP Thuận An, giữ chức Trưởng Phòng Kỹ thuật Hình sự. Thượng tá Lâm Hồng Vũ, Trưởng Công an huyện Bàu Bàng, giữ chức Trưởng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Thượng tá Hoàng Tiền Phương, Trưởng Công an huyện Dầu Tiếng, giữ chức Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh. Thượng tá Huỳnh Văn Thành, Trưởng Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, giữ chức Trưởng Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ. Thượng tá Trần Ngọc Công, Trưởng Phòng Cảnh sát Thi hành hình sự và hỗ trợ tư pháp, giữ chức Trưởng pPòng Cảnh sát Kinh tế. Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH, giữ chức Trưởng Phòng Cảnh sát Cơ động. Thượng tá Nguyễn Văn Lượng, Trưởng Phòng Cảnh sát Cơ động, giữ chức Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH.