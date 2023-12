Các lực lượng Công an TP Đà Nẵng đồng loạt ra quân sáng 15-12

Sáng 15-12, Công an TP Đà Nẵng ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp Noel, tết Dương lịch, tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, thực tế toàn lực lượng đã ra quân trước đó, sớm hơn 15 ngày (từ ngày 1-12) so với yêu cầu của Bộ Công an.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng

Trong 15 ngày đầu ra quân (từ ngày 1-12 đến 14-12), Công an TP Đà Nẵng đã điều tra, phá thành công nhiều chuyên án lớn.



Điển hình, ngày 1-12, sau 40 giờ truy xét, công an đã điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng dùng dao khống chế các bị hại là nữ giới, thực hiện 2 vụ cướp tài sản tại quận Ngũ Hành Sơn và Thanh Khê (Báo Người Lao Động đã đưa tin).

Sáng 15-12, toàn lực lượng Công an TP Đà Nẵng ra quân đảm bảo an ninh trật tự dịp cuối năm

Dàn xe đặc chủng được sử dụng trong dịp này

Ngoài ra, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ đối tượng chuyên mua bán, tàng trữ, vận chuyển 4,5kg cần sa từ Đăk Nông về Đà Nẵng tiêu thụ cùng nhiều vụ vi phạm pháp luật khác.

Tại lễ ra quân sáng nay, Công an tập trung dàn xe đặc chủng, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy…

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, công an thành phố quyết tâm hoàn thành 10 mục tiêu, 18 nhiệm vụ đã đề ra trong đợt cao điểm. Nhất là các chỉ tiêu như kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội ít nhất 5% so với cùng kỳ năm 2023.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu toàn lực lượng làm tốt hơn nữa, năng động hơn nữa, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thời điểm cuối năm

Đảm bảo 100% đối tượng hình sự, ma túy, tái hòa nhập cộng đồng, thi hành án hình sự tại cộng đồng, đối tượng loạn thần, "ngáo đá", số thanh thiếu niên có dấu hiệu tàng trữ hung khí tụ tập đánh nhau, điều khiển xe "độ, chế" gây rối trật tự,... được kiểm danh, kiểm diện, giáo dục, răn đe, quản lý, theo dõi, đấu tranh, xử lý theo quy định.

Đảm bảo 100% hộ gia đình thực tế được vận động trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy xách tay; tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí so với thời gian liền kề...

Tại lễ ra quân, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh yêu cầu lực lượng làm tốt hơn nữa, năng động hơn nữa.

"Huy động lực lượng, phương tiện đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp mạnh tội phạm. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao nhất", Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng lưu ý.

