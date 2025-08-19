Ngày 18-8, Tỉnh Ninh Bình đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2025).

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất. Ảnh: Công an Ninh Bình

Tại buổi lễ, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh, đã chúc mừng, biểu dương, ghi nhận những thành tích, chiến công lực lượng công an toàn tỉnh đã đạt được trong suốt chặng đường lịch sử 80 năm qua. Đồng thời, đã tặng bức trướng "Trung thành, tận tuỵ, gương mẫu đi đầu, vì nước quên thân, vì dân phục vụ" cho Công an tỉnh Ninh Bình.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình; trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình trao tặng bức trướng cho Công an tỉnh Ninh Bình

Ngoài ra, 2 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 48 tập thể và cá nhân được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an; tỉnh Ninh Bình, sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương, cảm ơn sự tham gia tích cực, hiệu quả của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở, các tổ chức quần chúng và các tầng lớp nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, phát biểu

Đồng thời Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh khẳng định Công an tỉnh Ninh Bình sẽ cụ thể hóa, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; tiếp tục phấn đấu, lập nhiều chiến công, thành tích, xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của Bộ Công an và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Ninh Bình; góp phần xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh để vững bước vào kỷ nguyên mới.