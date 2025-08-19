HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình được trao tặng Huân chương Chiến công

Tuấn Minh

(NLĐO) - Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất

Ngày 18-8, Tỉnh Ninh Bình đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2025).

Giám đốc Công an Ninh Bình Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh được trao Huân chương Chiến công - Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất. Ảnh: Công an Ninh Bình

Tại buổi lễ, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh, đã chúc mừng, biểu dương, ghi nhận những thành tích, chiến công lực lượng công an toàn tỉnh đã đạt được trong suốt chặng đường lịch sử 80 năm qua. Đồng thời, đã tặng bức trướng "Trung thành, tận tuỵ, gương mẫu đi đầu, vì nước quên thân, vì dân phục vụ" cho Công an tỉnh Ninh Bình.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình; trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình.

Giám đốc Công an Ninh Bình Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh được trao Huân chương Chiến công - Ảnh 2.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình trao tặng bức trướng cho Công an tỉnh Ninh Bình

Ngoài ra, 2 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 48 tập thể và cá nhân được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an; tỉnh Ninh Bình, sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương, cảm ơn sự tham gia tích cực, hiệu quả của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở, các tổ chức quần chúng và các tầng lớp nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Giám đốc Công an Ninh Bình Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh được trao Huân chương Chiến công - Ảnh 3.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, phát biểu

Đồng thời Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh khẳng định Công an tỉnh Ninh Bình sẽ cụ thể hóa, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; tiếp tục phấn đấu, lập nhiều chiến công, thành tích, xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của Bộ Công an và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Ninh Bình; góp phần xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh để vững bước vào kỷ nguyên mới.

Trước đó, tại Đại hội Thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX năm 2025, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, vinh dự là 1 trong 246 gương điển hình tiên tiến trong lực lượng Công an nhân dân và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn toàn quốc được Bộ Công an vinh danh.

Trong những năm qua, trên cương vị là Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh đã cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo toàn diện công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; đồng thời trực tiếp tham gia giải quyết nhiều vụ án, vụ việc quan trọng xảy ra trên địa bàn, bảo đảm thấu tình, đạt lý, được lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Nổi bật và để lại nhiều dấu ấn sâu sắc nhất là việc Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh đã trực tiếp chỉ đạo giải quyết thành công công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án kinh tế tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cũ (nay là xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình) góp phần thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế khu vực ven biển tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới.

