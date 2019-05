Phó giám đốc Công an Vĩnh Phúc làm Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình

11/05/2019 08:15

Ngày 10-5, tại Công an tỉnh Ninh Bình, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.



Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn (phải) trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình cho đại tá Phạm Văn Sơn

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Đỗ Xuân Ngọc, Phó Cục trưởng Cục tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí đối với đại tá Đinh Hoàng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình; quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đối với đại tá Phạm Văn Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định nghỉ chế độ của Bộ trưởng Bộ Công an cho đại tá Đinh Hoàng Dũng và quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình cho đại tá Phạm Văn Sơn.

Đại tá Phạm Văn Sơn phát biểu hứa sẽ nỗ lực cố gắng, phấn đấu hết mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày 10-5, ông Đặng Đức Tân, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình, đã được Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trao quyết định giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình bắt đầu từ ngày 9-5.

Thanh Tuấn