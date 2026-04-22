Pháp luật

Giám đốc Công ty Hoàng Dân kháng cáo trong vụ cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Liên quan đến vụ cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng, Giám đốc Công ty Hoàng Dân kháng cáo xin xem xét lại trách nhiệm dân sự và giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 22-4, nửa tháng sau phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 3 bị cáo trong vụ án "đưa, nhận hối lộ" để "thông thầu" tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Giám đốc Công ty Hoàng Dân Nguyễn Văn Dân tại phiên toà sơ thẩm

Các bị cáo có đơn kháng cáo, gồm: Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân), Vũ Đình Thịnh (Phó Giám đốc Công ty Hoàng Dân) và Trần Văn Lăng (Giám đốc Ban 2, Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ). Các bị cáo xin Tòa cấp phúc thẩm xem xét lại trách nhiệm dân sự và giảm nhẹ hình phạt.

Hồi đầu tháng 4, Tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) tổng mức án 14 năm tù về các tội "Đưa hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị cáo Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) bị tuyên phạt mức án 4 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Cùng tội, bị cáo Trần Tố Nghị (cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) bị phạt 6 năm tù; Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4) lĩnh 5 năm tù; Trần Văn Lăng (Giám đốc Ban 2) lĩnh 13 năm tù. Gần 20 bị cáo còn lại bị tòa tuyên phạt 1 trong 3 tội danh nêu trên, với mức án người thấp nhất 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, người cao nhất lĩnh 5 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử cũng chấp nhận yêu cầu của gia đình bị cáo Dân về việc sử dụng 175 cây vàng để khắc phục hậu quả. Sau khi đối trừ các khoản tiền đã khắc phục, tòa án buộc bị cáo Nguyễn Văn Dân còn phải bồi thường hơn 269 tỉ đồng cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bản án xác định, gói thầu của các Dự án thủy lợi gồm: Gói thầu số 13 và 17 thuộc Dự án hồ Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk; Gói thầu số 36 Dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; Gói thầu số 21 Dự án hồ Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Gói thầu số 17 Dự án hồ Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình, do các Ban 1, 2, 4 và 8 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũ, làm chủ đầu tư.

Các bị cáo tại phiên toà cấp sơ thẩm

Tuy nhiên, quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu trên, bị cáo Nguyễn Văn Dân đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng, Trần Tố Nghị (cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình) để nhờ "giới thiệu, tác động" đến lãnh đạo các Ban Quản lý và xây dựng công trình làm chủ đầu tư.

Qua đó, bị cáo Dân thỏa thuận chi tiền % cho lãnh đạo các Ban, để nhóm này chỉ đạo cấp dưới cung cấp tài liệu, dự toán đã duyệt của các gói thầu cho Công ty Hoàng Dân để lập báo cáo đề xuất tài chính, "tạo điều kiện" cho Công ty Hoàng Dân và các nhà thầu liên danh trúng thầu, thi công 5 gói thầu tại 4 dự án, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 250 tỉ đồng.

Theo đó, Giám đốc Nguyễn Văn Dân đã hối lộ tổng 40,2 tỉ đồng. Những người được bị cáo chi tiền gồm: Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng 4,54 tỉ đồng; cựu quyền Cục trưởng Trần Tố Nghị 13 tỉ đồng; cựu Giám đốc Ban 4 Nguyễn Hải Thanh 6,25 tỉ, cựu Giám đốc Ban 2 Trần Văn Lăng 13,4 tỉ…

Nhận hối lộ 4,5 tỉ đồng, cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bị đề nghị 4-5 năm tù

(NLĐO)- Nhận hối lộ 4,5 tỉ đồng để giúp Công ty Hoàng Dân trúng thầu, cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bị VKSND đề nghị 4-5 năm tù.

Nhận hối lộ 4,5 tỉ đồng, cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng lĩnh 4 năm tù

(NLĐO)- Nhận hối lộ 4,5 tỉ đồng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng thầu, cựu thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bị tuyên 4 năm tù.

Hình ảnh cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bị dẫn giải đến tòa

(NLĐO)- Khoảng 7 giờ sáng 30-3, cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng cùng các đồng phạm được cảnh sát dẫn giải đến trụ sở toà án bằng xe 29 chỗ.

