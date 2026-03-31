Nhận 200.000 USD, cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nghĩ "mình làm tốt, anh em cảm ơn thì nhận"

Sáng nay 1-4, phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại một số ban quản lý dự án thuộc Bộ và doanh nghiệp liên quan, tiếp tục với phần thẩm vấn.



Trong quá trình diễn ra phần thẩm vấn, cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng khai, bị cáo quen biết bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) từ khoảng năm 2010, khi bị cáo đi thị sát, kiểm tra những công trình ở Tây Nguyên. Thời điểm đó, các công trình ở Tây Nguyên gặp rất nhiều khó khăn về xây dựng, vốn, thể chế… nên bị cáo lăn lộn với anh em cơ sở để tìm cách tháo gỡ.

"Khi còn công tác, bị cáo có mối quan hệ gần gũi, gắn bó với các nhà thầu. Vì vậy, khi bị cáo Dân gọi điện đề nghị được qua nhà thì bị cáo đồng ý ngay"- bị cáo Hoàng Văn Thắng khai.

Bị cáo Thắng khai, đã nhận 200.000 USD từ bị cáo Dân thời điểm trước khi ông tác động cấp dưới tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân tham gia đấu thầu và trúng thầu. Bị cáo Thắng biện minh khi nhận tiền của Công ty Hoàng Dân, bị cáo suy nghĩ rất đơn giản là "mình làm tốt công việc, anh em cảm ơn thì mình nhận".

Chủ tọa phiên tòa hỏi: "Nếu không nhận khoản tiền 200.000 USD của Công ty Hoàng Dân thì bị cáo có tác động cho doanh nghiệp này trúng thầu không?". Bị cáo Thắng trả lời: "Nếu không nhận số tiền ấy thì bị cáo đã không vướng vào pháp luật".

Chủ tọa sau đó tiếp tục chất vấn nhận thức của bị cáo Hoàng Văn Thắng về mục đích đưa tiền của Dân. Bị cáo Thắng thừa nhận Dân "rõ ràng là có mục đích", song cũng cho rằng Hoàng Dân là doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm, có khả năng trúng thầu.

Ngoài khoản 200.000 USD, cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng cho biết có nhiều lần khác vào các dịp lễ, đi công trình, bị cáo Dân có đưa cho bị cáo với tổng số tiền khoảng 500 triệu đồng.

Bị cáo Thắng xác nhận gia đình bị cáo đã nộp hơn 6,2 tỉ đồng để giúp bị cáo khắc phục hậu quả vụ án.

Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến năm 2023, Công ty Hoàng Dân là nhà thầu đã tham gia đấu thầu và trúng nhiều gói thầu thuộc các dự án thủy lợi do các Ban Quản lý xây dựng công trình thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) làm chủ đầu tư.

Trong quá trình tham gia đấu thầu, thực hiện các gói thầu, Nguyễn Văn Dân và các đồng phạm đã thực hiện hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ cho lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Cục Quản lý xây dựng công trình và lãnh đạo các Ban 2, 4 và 8.

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động kinh doanh, Nguyễn Văn Dân còn chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, sử dụng hóa đơn khống, nâng khống để kê khai và báo cáo thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Cơ quan tố tụng cáo buộc bị cáo Hoàng Văn Thắng với vai trò là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) đã nhận của Nguyễn Văn Dân 4,54 tỉ đồng để chỉ đạo Trần Tố Nghị tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân trúng thầu 36 Dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An), gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 51 tỉ đồng.