Giám đốc ĐHQG TP HCM Vũ Hải Quân nhận nhiệm vụ mới

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ngày 3-9 đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐHQG TP HCM, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

PGS-TS Vũ Hải Quân

PGS-TS Vũ Hải Quân được bổ nhiệm làm giám đốc ĐHQG TP HCM ngày 14-1-2021 khi đang là Phó Giám đốc Thường trực ĐHQG TP HCM.

Trong hơn 4 năm qua, với vai trò là người đứng đầu ĐHQG TP HCM, PGS-TS Vũ Hải Quân cùng lực lượng cán bộ, giảng viên, nhân viên khối ĐHQG TP HCM tập trung phát triển ĐHQG TP HCM trở thành đầu tàu trong hệ thống giáo dục Việt Nam, luôn tiên phong, đổi mới, đi đầu về nâng cao chất lượng giáo dục, phục vụ cộng đồng.

Được đào tạo chính quy trong nước và nước ngoài, trưởng thành qua nhiều cương vị công tác từ thấp đến cao tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và ĐHQG TP HCM, ông Quân là người tích cực ủng hộ chủ trương đổi mới giáo dục ĐH, đóng góp nhiều nội dung cụ thể trong chiến lược xây dựng và phát triển ĐHQG TP HCM. Ông cũng là người có chuyên môn sâu về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, có thể tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách về chuyển đổi số và các giải pháp chiến lược liên quan đến cuộc cách mạng lần thứ 4.