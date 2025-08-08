ĐHQG TP HCM bàn giải pháp xây dựng đô thị thông minh

Ngày 8-8, Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP HCM phối hợp với Bộ Xây dựng và UBND TP HCM tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Đô thị thông minh – Khung pháp lý và lộ trình triển khai”. Tọa đàm nhằm tham vấn khung pháp lý, rút kinh nghiệm trong nước và quốc tế, đồng thời xây dựng lộ trình, đề xuất thí điểm mô hình tại khu đô thị ĐHQG TP HCM.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành chia sẻ tại tọa đàm về giải pháp xây dựng đô thị thông minh

Tọa đàm tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính, gồm: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế – các trụ cột của đô thị thông minh, lộ trình phù hợp với Nghị quyết 57-NQ/TW và 71/NQ-CP; Kế hoạch triển khai tại TP HCM và địa phương – kinh nghiệm, mô hình thực tiễn; Vai trò của doanh nghiệp, đại học và viện nghiên cứu – thúc đẩy phát triển đô thị thông minh, hướng tới mô hình đô thị đại học thông minh tại ĐHQG TP HCM.

Nhiều tham luận quan trọng được trình bày bởi đại diện Bộ Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, Đại học TP Hong Kong (CityUHK), Đại học Công nghệ Nanyang (NTU, Singapore)… PGS-TS Trần Minh Triết (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên) và TS Lê Thanh Hòa (Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn) phân tích quy hoạch đô thị thông minh và ứng dụng công nghệ cho phát triển bền vững. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành (Hội đồng Lý luận Trung ương) chia sẻ về mô hình thành phố thông minh gắn với các chỉ số an ninh, an sinh và an toàn, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Các chuyên gia cũng đề xuất cơ chế thử nghiệm chính sách (sandbox), xây dựng hệ sinh thái mở, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu mở và mô hình thành phố “Digital Twin” trong quy hoạch – vận hành đô thị.

Theo ban tổ chức, đây không chỉ là diễn đàn học thuật mà còn hướng đến các giải pháp thực tiễn, chính sách cụ thể. Những khuyến nghị tại tọa đàm sẽ được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền, góp phần hoàn thiện dự thảo nghị định về phát triển đô thị thông minh - dự kiến ban hành trong năm 2025.