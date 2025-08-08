ĐHQG TP HCM bàn giải pháp xây dựng đô thị thông minh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

ĐHQG TP HCM bàn giải pháp xây dựng đô thị thông minh

Tin-ảnh: Huy Lân

(NLĐO) - Những ý kiến tại tọa đàm sẽ được tổng hợp, báo cáo, góp phần hoàn thiện nghị định về phát triển đô thị thông minh - dự kiến ban hành trong năm nay

Ngày 8-8, Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP HCM phối hợp với Bộ Xây dựng và UBND TP HCM tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Đô thị thông minh – Khung pháp lý và lộ trình triển khai”. Tọa đàm nhằm tham vấn khung pháp lý, rút kinh nghiệm trong nước và quốc tế, đồng thời xây dựng lộ trình, đề xuất thí điểm mô hình tại khu đô thị ĐHQG TP HCM.

ĐHQG TP HCM bàn giải pháp xây dựng đô thị thông minh - Ảnh 1.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành chia sẻ tại tọa đàm về giải pháp xây dựng đô thị thông minh

Tọa đàm tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính, gồm: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế – các trụ cột của đô thị thông minh, lộ trình phù hợp với Nghị quyết 57-NQ/TW và 71/NQ-CP; Kế hoạch triển khai tại TP HCM và địa phương – kinh nghiệm, mô hình thực tiễn; Vai trò của doanh nghiệp, đại học và viện nghiên cứu – thúc đẩy phát triển đô thị thông minh, hướng tới mô hình đô thị đại học thông minh tại ĐHQG TP HCM.

Nhiều tham luận quan trọng được trình bày bởi đại diện Bộ Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, Đại học TP Hong Kong (CityUHK), Đại học Công nghệ Nanyang (NTU, Singapore)… PGS-TS Trần Minh Triết (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên) và TS Lê Thanh Hòa (Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn) phân tích quy hoạch đô thị thông minh và ứng dụng công nghệ cho phát triển bền vững. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành (Hội đồng Lý luận Trung ương) chia sẻ về mô hình thành phố thông minh gắn với các chỉ số an ninh, an sinh và an toàn, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Các chuyên gia cũng đề xuất cơ chế thử nghiệm chính sách (sandbox), xây dựng hệ sinh thái mở, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu mở và mô hình thành phố  “Digital Twin” trong quy hoạch – vận hành đô thị.

Theo ban tổ chức, đây không chỉ là diễn đàn học thuật mà còn hướng đến các giải pháp thực tiễn, chính sách cụ thể. Những khuyến nghị tại tọa đàm sẽ được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền, góp phần hoàn thiện dự thảo nghị định về phát triển đô thị thông minh - dự kiến ban hành trong năm 2025.

Tin liên quan

Giáo dục có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đô thị thông minh

Giáo dục có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đô thị thông minh

(NLĐO) - Để đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và cả nước, giáo dục phổ thông TP HCM phải không ngừng đổi mới, phát triển mạnh mẽ, hội nhập với nền giáo dục tiên tiến của thế giới.

Trao giải cuộc thi Thiết kế vi mạch cho đô thị thông minh

(NLĐO) - Giải nhất thuộc về dự án Thiết kế vi điều khiển RISC-V tích hợp mã hóa cứng hướng đến tiết kiệm năng lượng.

Tiên phong kiến tạo đô thị thông minh

Hành trình chuyển đổi số là minh chứng rõ nét cho khát vọng vươn lên không ngừng của thành phố mang tên Bác.

đô thị thông minh khu đô thị ĐHQG TP HCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo