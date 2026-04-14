Kinh tế

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM lên tiếng khi nhiều trường tạm ngừng suất ăn bán trú

Tin-ảnh-clip: NGỌC ÁNH

(NLĐO) – Trong thời gian các trường chọn nhà cung cấp suất ăn bán trú mới, phụ huynh phải vất vả đưa đón, lo bữa ăn trưa cho con

Trao đổi với báo chí bên lề Lễ ký kết "Cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở cung cấp suất ăn, cung cấp thực phẩm cho trường học trên địa bàn TPHCM" do Sở An toàn thực phẩm tổ chức sáng 14-4, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc sở, chia sẻ nỗi khó khăn của phụ huynh khi phải vất vả đưa đón, lo bữa ăn trưa cho con.

Những ngày qua, sau sự việc nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới), nhà cung cấp là Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước đã tạm ngưng hoạt động, kéo theo việc gián đoạn hàng ngàn suất ăn của học sinh ở các trường xung quanh.

Bà Phạm Khánh Phong Lan trả lời báo chí ngày 14-4

Người đứng đầu Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết đã cung cấp danh sách các công ty cung ứng suất ăn khác để nhà trường lựa chọn đối tác thay thế phù hợp. 

Trong những ngày chưa có đơn vị cung cấp mới, phụ huynh phải chịu cảnh vất vả mỗi ngày để lo bữa trưa cho con.

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM lên tiếng về suất ăn bán trú gián đoạn - Ảnh 3.

100 doanh nghiệp ký kết cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm sáng 14-4

Theo bà Phạm Khánh Phong Lan, TPHCM hiện có khoảng 3.500 trường học với nhiều hình thức tổ chức ăn uống khác nhau như: tự tổ chức căng tin, nấu ăn; ký hợp đồng với công ty nấu ăn ngay tại trường; hoặc nhận suất ăn từ công ty cung cấp theo hợp đồng.

Bên cạnh đó, TPHCM có 317 đơn vị đang cung ứng suất ăn. Trong đó, 100 công ty đại diện tham gia ký cam kết về trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm tại buổi lễ. "Đây không phải là phát sinh thủ tục hành chính mà là sự cam kết trách nhiệm với xã hội nhằm làm tốt hơn công tác bảo vệ sức khỏe học sinh" - bà Lan khẳng định. 

Theo bà Phạm Khánh Phong Lan, đối với bữa ăn bán trú, hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm cao nhất về danh tiếng cũng như các vấn đề an toàn thực phẩm xảy ra trong nhà trường. Hội phụ huynh được khuyến khích tham gia giám sát từ khâu nhập nguyên liệu đến quy trình chế biến.

“Mức phạt đối với hành vi để xảy ra ngộ độc thực phẩm đối với doanh nghiệp là trên 100 triệu đồng, không hề nhỏ. Tuy nhiên, hiện nay việc kiểm tra thường phải theo kế hoạch và báo trước, khiến các đơn vị vi phạm có thời gian ‘dọn dẹp’ và đối phó” – Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM nêu.

Do đó, Sở An toàn thực phẩm đang kiến nghị tăng cường cơ chế thanh tra đột xuất để kịp thời phát hiện sai phạm, thay vì chỉ kiểm tra theo danh sách đã duyệt trước.

Bà Phạm Khánh Phong Lan nói về "phòng ngừa ngộ độc thực phẩm"


Vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở trường tiểu học: Tạm ngưng hoạt động cơ sở cung cấp suất ăn

Sở An toàn thực phẩm Phạm Khánh Phong Lan suất ăn bán trú cơm bán trú cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm
