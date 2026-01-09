Giám đốc Sở Công thương TPHCM nói "“dư tiền" để hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới”!

Chiều 9-1, Sở Công Thương TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết ngành Công Thương năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng khẳng định TPHCM có nhiều cơ sở và động lực để có thể tự tin đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số (từ 10 - 11%) trong năm 2026.

Đó là, bước đệm từ tăng trưởng quý IV/2025 là 9% cùng những đột phá về hạ tầng khi năm 2026, TPHCM triển khai hàng loạt các dự án trọng điểm; khai thông thể chế và cơ chế đặc thù từ Nghị quyết 260 của Quốc hội (sửa đổi một số điều khoản của Nghị quyết 98).

Trong đó, ngành Công Thương đóng góp các chỉ tiêu như: sản xuất công nghiệp tăng trên 10%, tổng mức bán lẻ tăng trên 15%, xuất khẩu tăng trên 10% và ngành logistics tăng 12%.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại hội nghị - Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bên cạnh đó, TPHCM cũng làm mới các động lực tăng trưởng bên cạnh ba cực tăng trưởng truyền thống (tiêu dùng, xuất khẩu và đầu tư) khi triển khai các đề án lớn như: Trung tâm tài chính quốc tế, xây dựng TPHCM trở thành trung tâm dịch vụ lớn của khu vực.

Theo Sở Công Thương, sau hơn 5 tháng hợp nhất, TPHCM đã mở ra nhiều cơ hội và không gian phát triển mới, là trung tâm công nghiệp - năng lượng - tiêu dùng - xuất nhập khẩu của cả nước, với cấu trúc ngành đa dạng hơn và đã đạt được những kết quả phục hồi rõ nét.

Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn khoảng 1 triệu tỉ đồng, tăng 15,8%, tình hình thị trường ổn định, không xảy ra hiện tượng khan hàng, sốt giá kéo dài do ảnh hưởng của bão lụt.

Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt ước đạt 95,8 tỉ USD, tăng 7% so với năm 2024; các chỉ số cung ứng điện năng duy trì mức tăng trưởng ổn định.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Công Thương Bùi Tá Hoàng Vũ kêu gọi các hiệp hội, doanh nghiệp cần chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với Sở để khai thác tối đa nguồn lực mà TP đã bố trí.

Ông nói vui TPHCM đang "dư tiền" và sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp vay ưu đãi tối đa 200 tỉ đồng, thời hạn hỗ trợ lãi suất 7 năm để đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng nhà xưởng và nâng cao năng suất.

"Với mức ưu đãi này, chính quyền TPHCM gần như "tặng không" cho doanh nghiệp trong suốt vòng đời của dự án vay" – ông Vũ ví von.

Đây là chính sách hỗ trợ hợp pháp, không vi phạm quy tắc cạnh tranh quốc tế và là cơ hội lớn để doanh nghiệp chuyển đổi sang sản xuất sạch, sản xuất xanh.

Bên cạnh đó, TPHCM còn hỗ trợ 100% chi phí xúc tiến thương mại trong và ngoài nước cho các hiệp hội, doanh nghiệp nếu chứng minh được hiệu quả chương trình.