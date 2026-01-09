Giám đốc Sở Công thương TPHCM nói "“dư tiền" để hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới”!

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Net Zero

Giám đốc Sở Công thương TPHCM nói "“dư tiền" để hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới”!

Tin: Ngọc Ánh - Ảnh: HOÀNG HÙNG

(NLĐO) - TPHCM còn hỗ trợ 100% chi phí xúc tiến thương mại trong và ngoài nước cho các hiệp hội, doanh nghiệp nếu chứng minh được hiệu quả chương trình.

Chiều 9-1, Sở Công Thương TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết ngành Công Thương năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng khẳng định TPHCM có nhiều cơ sở và động lực để có thể tự tin đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số (từ 10 - 11%) trong năm 2026.

Đó là, bước đệm từ tăng trưởng quý IV/2025 là 9% cùng những đột phá về hạ tầng khi năm 2026, TPHCM triển khai hàng loạt các dự án trọng điểm; khai thông thể chế và cơ chế đặc thù từ Nghị quyết 260 của Quốc hội (sửa đổi một số điều khoản của Nghị quyết 98).

Trong đó, ngành Công Thương đóng góp các chỉ tiêu như: sản xuất công nghiệp tăng trên 10%, tổng mức bán lẻ tăng trên 15%, xuất khẩu tăng trên 10% và ngành logistics tăng 12%.

TPHCM "dư tiền" để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại hội nghị - Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bên cạnh đó, TPHCM cũng làm mới các động lực tăng trưởng bên cạnh ba cực tăng trưởng truyền thống (tiêu dùng, xuất khẩu và đầu tư) khi triển khai các đề án lớn như: Trung tâm tài chính quốc tế, xây dựng TPHCM trở thành trung tâm dịch vụ lớn của khu vực.

Theo Sở Công Thương, sau hơn 5 tháng hợp nhất, TPHCM đã mở ra nhiều cơ hội và không gian phát triển mới, là trung tâm công nghiệp - năng lượng - tiêu dùng - xuất nhập khẩu của cả nước, với cấu trúc ngành đa dạng hơn và đã đạt được những kết quả phục hồi rõ nét.

Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn khoảng 1 triệu tỉ đồng, tăng 15,8%, tình hình thị trường ổn định, không xảy ra hiện tượng khan hàng, sốt giá kéo dài do ảnh hưởng của bão lụt.

Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt ước đạt 95,8 tỉ USD, tăng 7% so với năm 2024; các chỉ số cung ứng điện năng duy trì mức tăng trưởng ổn định.

TPHCM "dư tiền" để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực - Ảnh 2.

Quang cảnh hội nghị tổng kết của Sở Công Thương chiều nay

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Công Thương Bùi Tá Hoàng Vũ kêu gọi các hiệp hội, doanh nghiệp cần chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với Sở để khai thác tối đa nguồn lực mà TP đã bố trí.

Ông nói vui TPHCM đang "dư tiền" và sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp vay ưu đãi tối đa 200 tỉ đồng, thời hạn hỗ trợ lãi suất 7 năm để đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng nhà xưởng và nâng cao năng suất.

"Với mức ưu đãi này, chính quyền TPHCM gần như "tặng không" cho doanh nghiệp trong suốt vòng đời của dự án vay" – ông Vũ ví von.

Đây là chính sách hỗ trợ hợp pháp, không vi phạm quy tắc cạnh tranh quốc tế và là cơ hội lớn để doanh nghiệp chuyển đổi sang sản xuất sạch, sản xuất xanh.

Bên cạnh đó, TPHCM còn hỗ trợ 100% chi phí xúc tiến thương mại trong và ngoài nước cho các hiệp hội, doanh nghiệp nếu chứng minh được hiệu quả chương trình.

Tin liên quan

Gói vay ưu đãi cho người trẻ bất ngờ tạm dừng

Gói vay ưu đãi cho người trẻ bất ngờ tạm dừng

Một số ngân hàng vẫn duy trì gói vay ưu đãi cho người trẻ nhưng có điều chỉnh lãi suất

Gói tín dụng ưu đãi 500.000 tỉ đồng: Minh bạch, linh hoạt

Nguồn vốn vay có thể dùng để triển khai dự án mới, mua lại dự án hoặc bù đắp chi phí cho các dự án đang thực hiện hay đã hoàn thành

Trường hợp nào doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập theo Nghị định 320?

(NLĐO)- Chính phủ ban hành Nghị định số 320/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

hỗ trợ lãi suất doanh nghiệp Nguyễn Văn Dũng ngành công thương Sở Công Thương Bùi Tá Hoàng Vũ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo