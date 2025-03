TP HCM hỗ trợ 100% lãi vay trong 7 năm cho chuyển đổi xanh, doanh nghiệp có dễ hưởng?

Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025 - Phiên thứ nhất: "Giải pháp đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 8%" do Báo Người Lao Động tổ chức ngày 13-3, ông Trần Như Tùng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) - đã trao đổi nhiều thông tin liên quan ngành dệt may.

Theo ông Tùng, năm 2024, xuất khẩu ngành dệt may đạt 44 tỉ USD. Năm 2025, ngành đặt mục tiêu tăng trưởng 10%.

Ông Trần Như Tùng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS). Ảnh: HOÀNG TRIỀU



Từ đầu năm 2025 đến nay, ngành dệt may có nhiều tín hiệu tích cực nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là ở thị trường Mỹ - nơi chiếm đến 40% kim ngạch xuất khẩu toàn ngành.

"Ngành dệt may đang chờ đợi các chính sách điều hành mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó vấn đề thuế quan là một thách thức lớn" - ông Tùng cho hay.

Sản phẩm thời trang xanh từ vải được làm từ bã cà phê - Ảnh: NGỌC ÁNH

Theo Phó Chủ tịch VITAS, Trung Quốc hiện là quốc gia xuất khẩu dệt may lớn nhất vào Mỹ, còn Việt Nam đứng thứ hai. Thoạt nhìn, đây là cơ hội để Việt Nam hưởng lợi nhưng thực tế ngành dệt may Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc, dẫn đến nguy cơ cũng bị áp thuế.

VITAS khuyến nghị các doanh nghiệp trong ngành cần theo dõi sát diễn biến thị trường để kịp thời thích ứng.

Ông Trần Như Tùng phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025 - Phiên thứ nhất: "Giải pháp đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 8%" do Báo Người Lao Động tổ chức ngày 13-3

Ông Trần Như Tùng còn nêu một vấn đề lớn khác của ngành dệt may, như áp lực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đòi hỏi nguồn vốn đầu tư. "Dù có nhiều chương trình hỗ trợ nhưng không đi vào thực tiễn. Các doanh nghiệp dệt may rất muốn đầu tư và cần nguồn vốn ưu đãi với điều kiện tiếp cận dễ dàng, phù hợp thực tế hơn" - ông Tùng bày tỏ.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA), trao đổi tại diễn đàn - Ảnh: HOÀNG TRIỀU



Phản hồi kiến nghị của ông Trần Như Tùng, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA), cho biết liên quan chuyển đổi xanh, TP HCM đã có chủ trương rất mạnh mẽ. Theo đó, doanh nghiệp chuyển đổi xanh sẽ được đưa vào chương trình hỗ trợ lãi vay 100%, thời gian 7 năm.

Tuy nhiên, thực tế triển khai vẫn còn một số vướng mắc. Chẳng hạn, có trường hợp Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP HCM (HFIC) đánh giá phương án không khả thi trong khi doanh nghiệp kêu khó tiếp cận. Do đó, HUBA và HFIC vừa thành lập tổ liên ngành để giải quyết vướng mắc, khó khăn cụ thể cho từng doanh nghiệp.