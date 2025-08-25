HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM: Không dạy học để ứng thí

Đặng Trinh

(NLĐO) - Quá trình dạy học dứt khoát phải nghiên cứu, đổi mới phương pháp, hướng đến quyền lợi học sinh, không phải dạy học để ứng thí

Năm học 2025-2026, TP HCM sẽ chính thức triển khai nhiều quy định mới trong trường học, theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM, các quy định này nhẳm bảo đảm sức khỏe, tinh thần cho học sinh.

Một trong các nội dung đó là quy định không sử dụng điện thoại, quan tâm nhà vệ sinh trường học, chú trọng giáo dục toàn diện...

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, năm học mới, TP HCM sẽ triển khai quy định học sinh không sử dụng điện thoại trong trường học. Điện thoại chỉ được sử dụng trong giờ học khi giáo viên cho phép theo quy định của Bộ GD-ĐT. Trong trường hợp học sinh có nhu cầu sử dụng điện thoại thì nhà trường phải đảm bảo được kênh liên lạc miễn phí cho học sinh.

Theo đó, Sở GD-ĐT TP HCM sẽ tổ chức hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, phụ huynh học sinh về việc học sinh không sử dụng điện thoại trong trường học; phân tích hiệu quả, lợi ích của quy định này. Năm học 2024-2025, nhiều trường đã thực hiện không cho học sinh sử dụng điện thoại trong trường học nhưng chưa có sự đồng bộ, chưa có sự ủng hộ tuyệt đối của phụ huynh học sinh.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM: Dạy học không phải để ứng thí - Ảnh 1.

Học sinh lớp 1- Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm trong ngày tựu trường

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT, TP HCM đã triển khai trường học hạnh phúc sang năm thứ 3, trong giờ ra chơi, mỗi học sinh một góc, sử dụng điện thoại thì mối quan hệ giữa học sinh, với thầy cô giáo sẽ bị đứt gãy. "Tôi mong muốn giờ ra chơi học sinh phải được thoải mái, vui chơi để nạp năng lượng tích cực cho tiết học mới chứ không phải mỗi học sinh là một thế giới riêng. Thói quen sử dụng điện thoại là cản trở lớn cho việc các em tương tác với người thân, thầy cô, bạn bè" - ông Nguyễn Văn Hiếu nói.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM: Dạy học không phải để ứng thí - Ảnh 2.Chỉ đạo "nóng" của Sở GD-ĐT TP HCM về lễ khai giảng

(NLĐO)- Lễ khai giảng được tổ chức cùng thời điểm từ 8 giờ đến 9 giờ 30 ngày 5-9 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP, không điều động học sinh trước 7 giờ

Bên cạnh đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong năm học mới là dạy học phải đem đến hứng thú cho học sinh. Ông ông Nguyễn Văn Hiếu cho rằng đây là "xương sống", mục tiêu chính của giáo dục, làm nên chất lượng giáo dục. Chất lượng giáo dục đến từ giáo viên và nhà trường. 

Do vậy, từng thầy cô, ban giám hiệu nhà trường phải tập trung đổi mới phương pháp dạy học. Không còn theo hướng nhồi nhét kiến thức cho học sinh mà việc hình thành kiến thức, năng lực cho học sinh phải thông qua thực hành, tự học. Quá trình dạy học dứt khoát phải nghiên cứu, đổi mới phương pháp, hướng đến quyền lợi học sinh, không dạy học để ứng thí. 

Xem lại năng lực hiệu trưởng nếu nhà vệ sinh trường học không sạch

Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM Nguyễn Văn Hiếu đề nghị các trường rà soát điều kiện về an toàn trường học, những hạng mục nào không an toàn cho học sinh thì phải tập trung sửa chữa, chú trọng nhà vệ sinh trường học để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho học sinh trong năm học mới

"Nhà vệ sinh mà học sinh nhà trường không dám vào thì hiệu trưởng không hoàn thành nhiệm vụ. Chính hiệu trưởng phải xem lại năng lực và trách nhiệm với học sinh. Nhà trường phối hợp cùng phụ huynh học sinh để giám sát, đảm bảo có nhà vệ sinh sạch sẽ cho học sinh.


