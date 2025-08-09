Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM nói về việc tuyển dụng, điều động giáo viên năm học mới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM nói về việc tuyển dụng, điều động giáo viên năm học mới

Đặng Trinh

(NLĐO)- Việc điều động giáo viên theo Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1-1-2026 nên hiện chưa áp dụng được mà chỉ thực hiện vận động, thuyên chuyển...

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết hiện nay, tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ vẫn tồn tại, nhất là ở khu vực 2 (Bình Dương cũ) và khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Thời gian tới, song song với việc tuyển giáo viên theo nhu cầu, Sở GD-ĐT sẽ có phương án giảm bớt tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; khuyến khích giáo viên trẻ tình nguyện về giảng dạy ở những trường thuộc vùng sâu, vùng xa.

Theo người đứng đầu ngành GD-ĐT TP HCM, thời điểm này dù tình trạng thừa, thiếu giáo viên đang diễn ra cục bộ song chưa thể áp dụng quy định điều động nhà giáo. 

Ông Hiếu cho rằng việc điều động giáo viên theo Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Do vậy, hiện nay chưa áp dụng việc điều động giáo viên được, mà chỉ vận động, thuyên chuyển theo nguyện vọng. Giáo viên phải có đơn thuyên chuyển được nơi đi, nơi đến đồng ý và cơ quan có thẩm quyền ra quyết định. "Các địa phương cố gắng thuyên chuyển từ nay đến 20-8, để giảm tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ" – ông Hiếu đề nghị.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM nói về tuyển dụng, điều động giáo viên năm học mới- Ảnh 1.

Hiện nay chưa áp dụng việc điều động giáo viên được mà chỉ thực hiện vận động, thuyên chuyển theo nguyện vọng

Việc tuyển dụng giáo viên năm học mới là vấn đề "nóng", được nhiều người quan tâm. Theo ông Hiếu, năm học 2025-2026, TP HCM sẽ tổ chức tuyển dụng giáo viên theo 3 khu vực để ứng viên thuận tiện trong di chuyển; đồng thời đảm bảo các trường có đủ giáo viên. 

Thống kê của Sở GD-ĐT cho thấy năm học mới 2025-2026, TP HCM cần tuyển thêm 4.865 giáo viên từ mầm non đến THPT. Trong đó, bậc THCS cần tuyển thêm nhiều nhất với 2.283 giáo viên; kế đó là bậc tiểu học: 1.483 giáo viên; bậc THPT cần tuyển 648 giáo viên; bậc mầm non cần 451 giáo viên. 

Sở GD-ĐT TP HCM đang chuẩn bị công tác tuyển dụng. Trong đó, điểm mới là năm nay, sở sẽ xây dựng quy trình tuyển dụng khép kín song song với "vừa chạy vừa xếp hàng". Nghĩa là có khả năng Sở GD-ĐT sẽ thực hiện quy định xét tuyển ở ngay bước đầu. 

TP HCM có thể xét tuyển ngay từ vòng nhận hồ sơ để đảm bảo kịp thời. Khi có ứng viên nộp hồ sơ thì thực hiện ngay việc rà soát dữ liệu, để đến khi kết thúc thời gian nộp thì đã coi như hoàn thành vòng 1 - vòng xét tuyển, để bước luôn vào vòng 2 - vòng phỏng vấn thực hành giảng dạy. 

Đối với vòng 2, năm nay TP HCM sẽ cho ứng viên đăng ký theo nguyện vọng, tập trung ở 3 khu vực để người tham gia thi tuyển giáo viên không phải di chuyển xa.

Tin liên quan

Bộ GD-ĐT: Thực hiện điều động, biệt phái, thuyên chuyển giáo viên dạy liên trường

Bộ GD-ĐT: Thực hiện điều động, biệt phái, thuyên chuyển giáo viên dạy liên trường

(NLĐO)- Các địa phương tính toán nhiều giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên như ký hợp đồng giảng dạy, điều động, biệt phái, bố trí dạy liên trường...

Sớm thống nhất quy trình tuyển giáo viên

Nhiều cơ sở giáo dục vẫn loay hoay chờ hướng dẫn tuyển dụng giáo viên, trong khi năm học mới đã cận kề

TP HCM: Thông tin chi tiết về năm học 2025-2026, tình hình tuyển giáo viên sau hợp nhất

(NLĐO)- Sau hợp nhất, tuyển sinh năm học 2025-2026, TP HCM dự kiến có gần 2,6 triệu học sinh từ mầm non đến phổ thông, tăng thêm gần 40.000 học sinh.

giám đốc sở năm học mới luật nhà giáo tuyển giáo viên người đứng đầu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo