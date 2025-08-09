Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM nói về việc tuyển dụng, điều động giáo viên năm học mới

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết hiện nay, tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ vẫn tồn tại, nhất là ở khu vực 2 (Bình Dương cũ) và khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Thời gian tới, song song với việc tuyển giáo viên theo nhu cầu, Sở GD-ĐT sẽ có phương án giảm bớt tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; khuyến khích giáo viên trẻ tình nguyện về giảng dạy ở những trường thuộc vùng sâu, vùng xa.

Theo người đứng đầu ngành GD-ĐT TP HCM, thời điểm này dù tình trạng thừa, thiếu giáo viên đang diễn ra cục bộ song chưa thể áp dụng quy định điều động nhà giáo.

Ông Hiếu cho rằng việc điều động giáo viên theo Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Do vậy, hiện nay chưa áp dụng việc điều động giáo viên được, mà chỉ vận động, thuyên chuyển theo nguyện vọng. Giáo viên phải có đơn thuyên chuyển được nơi đi, nơi đến đồng ý và cơ quan có thẩm quyền ra quyết định. "Các địa phương cố gắng thuyên chuyển từ nay đến 20-8, để giảm tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ" – ông Hiếu đề nghị.

Việc tuyển dụng giáo viên năm học mới là vấn đề "nóng", được nhiều người quan tâm. Theo ông Hiếu, năm học 2025-2026, TP HCM sẽ tổ chức tuyển dụng giáo viên theo 3 khu vực để ứng viên thuận tiện trong di chuyển; đồng thời đảm bảo các trường có đủ giáo viên.

Thống kê của Sở GD-ĐT cho thấy năm học mới 2025-2026, TP HCM cần tuyển thêm 4.865 giáo viên từ mầm non đến THPT. Trong đó, bậc THCS cần tuyển thêm nhiều nhất với 2.283 giáo viên; kế đó là bậc tiểu học: 1.483 giáo viên; bậc THPT cần tuyển 648 giáo viên; bậc mầm non cần 451 giáo viên.

Sở GD-ĐT TP HCM đang chuẩn bị công tác tuyển dụng. Trong đó, điểm mới là năm nay, sở sẽ xây dựng quy trình tuyển dụng khép kín song song với "vừa chạy vừa xếp hàng". Nghĩa là có khả năng Sở GD-ĐT sẽ thực hiện quy định xét tuyển ở ngay bước đầu.

TP HCM có thể xét tuyển ngay từ vòng nhận hồ sơ để đảm bảo kịp thời. Khi có ứng viên nộp hồ sơ thì thực hiện ngay việc rà soát dữ liệu, để đến khi kết thúc thời gian nộp thì đã coi như hoàn thành vòng 1 - vòng xét tuyển, để bước luôn vào vòng 2 - vòng phỏng vấn thực hành giảng dạy.

Đối với vòng 2, năm nay TP HCM sẽ cho ứng viên đăng ký theo nguyện vọng, tập trung ở 3 khu vực để người tham gia thi tuyển giáo viên không phải di chuyển xa.