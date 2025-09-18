HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Giám đốc Sở Y tế lên tiếng vụ máy hỏng, 255 bệnh nhân vẫn được kê khai tán sỏi

Cao Nguyên

(NLĐO) - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho rằng đây là lỗi cá nhân, không phải lỗi hệ thống

Sáng 18-9, Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã có buổi gặp gỡ với báo chí để trao đổi về vụ việc máy tán sỏi bị hỏng gần 2 năm vẫn kê khai tán sỏi cho bệnh nhân.

Máy tán sỏi hỏng tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên: 255 Bệnh nhân bị ảnh hưởng - Ảnh 1.

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, thông tin vụ việc

Tại buổi gặp mặt, đại diện Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết tháng 7-2025, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk và bệnh viện tổ chức kiểm tra thường quy, trong đó có dịch vụ máy tán sỏi laser. Quá trình kiểm tra, đoàn công tác đã phát hiện sự việc bất thường tại Khoa Ngoại thận - tiết niệu. Do đó, bệnh viện tiếp tục lập đoàn để rà soát tổng thể.

Cũng theo đại diện Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, kết quả kiểm tra cho thấy có 255 bệnh nhân không được thực hiện dịch vụ tán sỏi laser do máy bị hỏng nhưng các bác sĩ đã kê khai bảo hiểm y tế là thực hiện dịch vụ này.

Ngay sau đó, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức rà soát, xử lý trách nhiệm các cá nhân và cung cấp hồ sơ cho công an.

Phóng viên Báo Người Lao Động về việc 255 bệnh nhân không được tán sỏi laser thì các bác sĩ đã thực hiện kỹ thuật gì, các kỹ thuật đó có đảm bảo theo quy định, sức khỏe của các bệnh nhân hiện như thế nào?

Đại diện Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho rằng 255 trường hợp này vào bệnh viện thì đều được các bác sĩ can thiệp, hỗ trợ. Một số trường hợp sỏi nhỏ thì gắp ra, trường hợp không gắp được thì đặt ống thông để đỡ bí tắc, đau đớn cho người bệnh.

Phóng viên đặt tiếp câu hỏi, như vậy các trường hợp chỉ đặt ống thông thì sỏi vẫn còn trong cơ thể bệnh nhân? Đại diện Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nói: "Hiện bệnh viện đang thành lập đoàn để kiểm tra tất cả 255 bệnh nhân. Sau khi có kết quả, bệnh viện sẽ thông tin với báo chí".

Sốc: Máy hỏng, bệnh viện vẫn kê khai tán sỏi cho 255 bệnh nhân - Ảnh 1.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết có 255 bệnh nhân không thực hiện tán sỏi nhưng vẫn được kê khai bảo hiểm y tế

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, có 255 bệnh nhân không được thực hiện dịch vụ tán sỏi laser do máy bị hỏng nhưng các bác sĩ đã kê khai bảo hiểm y tế là thực hiện dịch vụ này.

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk chia sẻ trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước, Sở phối hợp với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên kiểm tra và phát hiện vụ việc trên.

Theo ông La, các bác sĩ đã không thực hiện đúng quy định khám chữa bệnh của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, đáng lẽ ra khi thực hiện kỹ thuật gì thì phải thông báo cho bệnh nhân rõ nhưng các bác sĩ đã không làm. Ngoài ra, việc máy tán sỏi đã bị hỏng từ tháng 11-2023 nhưng sau đó vẫn kê khai bảo hiểm y tế tán sỏi cho 255 bệnh nhân là vi phạm. Tuy nhiên, ông La cho rằng đây là lỗi cá nhân, chứ không phải hệ thống.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cũng nhìn nhận những thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước như chưa báo cáo kịp thời với UBND tỉnh. Bên cạnh đó, dù đã nắm bắt thông tin từ lâu nhưng hiện ngành y tế vẫn chưa đến thăm hỏi, tìm hiểu tình hình của 255 bệnh nhân.

Tuy nhiên, theo ông La, ngành y tế đang phối hợp với công an để làm "rõ người, rõ việc" nên không có chuyện bao che, bưng bít thông tin. Sở Y tế cũng đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên mời các bác sĩ giỏi trong tỉnh, thậm chí là chuyên gia đầu ngành để tổ chức kiểm tra sức khỏe cho toàn bộ 255 bệnh nhân.

Đối với vấn đề có hay không trục lợi bảo hiểm, ông La thông tin Sở Y tế đang phối hợp với cơ quan công an để làm rõ. Khi chuyển qua công an, sẽ có kết luận chính xác là các cá nhân, tổ chức đó có trục lợi hay không.

"Nếu không chủ động rà soát thì cá nhân làm sai sẽ tiếp tục thực hiện và lúc đó sẽ thành hệ thống. Chúng tôi chấp nhận thà đau 1 lần chứ không để kéo dài, ảnh hưởng đến toàn bộ ngành y tế của tỉnh" – ông La nói.


Tin liên quan

Chuyện khó hiểu về máy tán sỏi thận ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Chuyện khó hiểu về máy tán sỏi thận ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

(NLĐO) - Máy tán sỏi thận ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bị cho là đã hỏng từ cuối năm 2023, nhưng trong năm 2024 lại có 480 ca tán sỏi thận

Tạm đình chỉ 3 cán bộ liên quan vụ xe cứu thương thu 21 triệu đồng

(NLĐO) - Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã tạm đình chỉ 3 cán bộ liên quan vụ xe cứu thương chở bệnh nhân 200 km thu 21 triệu đồng.

