Giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu, cách ly ca nghi ngờ

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa ký chỉ thị tăng cường công tác y tế đảm bảo đón Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị tổ chức lực lượng, phương tiện ứng trực, theo dõi, giám sát diễn biến dịch bệnh và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Bộ Y tế đề nghị tăng cường giám sát dịch bệnh trong nước và các cửa khẩu. Ảnh: CDC Quảng Ninh

Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh, thành phố tăng cường chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh dịp Tết Nguyên Đán năm 2025. Huy động nguồn lực, sự tham gia của ban, ngành, đoàn thể đối với công tác y tế trong dịp Tết; tiếp tục theo dõi, giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm, không để lây lan, bùng phát lan rộng ra cộng đồng.

Bên cạnh đó đề nghị các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu để phát hiện sớm, cách ly, xử lý kịp thời những trường hợp nghi ngờ, trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan vào Việt Nam.

"Các đơn vị cần tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian nghỉ Tết"- chỉ thị của Bộ Y tế yêu cầu.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur thường xuyên theo dõi, phân tích, đánh giá tình hình dịch bệnh; chỉ đạo, hỗ trợ các đơn vị, địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh ngay tại cửa khẩu, trong cộng đồng và tại cơ sở y tế để kịp thời xử lý, kiểm soát sự lây lan dịch bệnh.

Về công tác khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị, Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tổ chức thực hiện ứng trực 24/24 giờ; bảo đảm đủ cơ số thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế, ôxy y tế.

Các đơn vị chuẩn bị phương án cấp cứu trong các sự kiện tập trung đông người; nhất là cấp cứu tai nạn giao thông, cháy nổ, thương tích, ngộ độc thực phẩm và điều trị người bệnh mắc các bệnh truyền nhiễm trong dịp Tết.

Kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất bánh cốm tại Hà Nội. Ảnh: Hanoimoi

Đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, Bộ Y tế đề nghị, Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Sở An toàn thực phẩm TP HCM, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh triển khai kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm trung ương về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên Đán Ất Tỵ và mùa lễ hội Xuân 2025.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm trong thời gian trước, trong và sau Tết, tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và lễ hội có yếu tố nguy cơ cao; các làng nghề chế biến thực phẩm; các tỉnh có cửa khẩu, các thành phố lớn.