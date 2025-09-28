Giấm táo có giúp giảm mỡ?

BS.CK2 CỒ NGUYỄN PHƯƠNG DUNG, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, trả lời: Thành phần chính trong giấm táo là axít axetic. Axít axetic có tác dụng tăng cảm giác no, làm chậm tốc độ rỗng của dạ dày, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn sau bữa ăn, từ đó giảm nhu cầu ăn vặt và tổng lượng calo tiêu thụ trong ngày. Một số nghiên cứu cho thấy giấm táo có thể ngăn chặn sự tích tụ mỡ trong cơ thể, gan, đồng thời tăng cường đốt cháy chất béo. Bên cạnh đó, nó còn giúp ổn định đường huyết, làm chậm quá trình phân giải tinh bột thành đường, giúp đường huyết sau ăn không tăng quá nhanh, điều này gián tiếp hỗ trợ kiểm soát cảm giác thèm ăn.

Giấm táo chỉ hỗ trợ giảm cân. Hiệu quả thật sự chỉ đạt khi kết hợp với chế độ ăn lành mạnh, kiểm soát calo và tập thể dục đều đặn. Việc chỉ uống giấm táo mà không thay đổi lối sống sẽ khó đạt được kết quả đáng kể. Lưu ý: Uống 1-2 muỗng canh (15-30 ml) giấm táo mỗi ngày, pha loãng với khoảng 200 ml nước, uống trước bữa ăn. Tuyệt đối không uống nguyên chất để tránh hại men răng và niêm mạc thực quản/dạ dày. Nên súc miệng sau khi uống. Nếu có vấn đề tiêu hóa, loét dạ dày hoặc đang dùng thuốc, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.