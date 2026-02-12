HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Giảm tinh bột theo kiểu này, dễ tăng cân và bị gan nhiễm mỡ

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Đại học bang Pennsylvania (Mỹ) cho thấy xu hướng "sợ tinh bột, chuộng chất béo" có thể là sai lầm lớn.

Nhóm tác giả dẫn đầu bởi phó giáo sư Vishal Singh từ Đại học bang Pennsylvania (Mỹ) đã thực hiện một thí nghiệm trên chuột kéo dài 16 tuần để so sánh 4 chế độ ăn: Nhiều chất béo, keto (nhiều chất béo - ít tinh bột), nhiều tinh bột, tiêu chuẩn (cân bằng các thành phần).

Kết quả công bố trên tạp chí khoa học Journal of Nutrition cho thấy chỉ có chế độ ăn tiêu chuẩn là tốt cho sức khỏe chuyển hóa nhất. Đối với các kiểu ăn "lệch", các chế độ ăn nhiều chất béo gây hại cho sức khỏe nhiều hẳn hơn so với chế độ ăn nhiều tinh bột.

Giảm tinh bột theo kiểu này, dễ tăng cân và bị gan nhiễm mỡ - Ảnh 1.

Chế độ ăn cân bằng với đầy đủ các nhóm thực phẩm bao gồm tinh bột sẽ tốt cho sức khỏe hơn các kiểu ăn "lệch" - Minh họa AI: Thu Anh

Cụ thể hơn, với phần ăn có hàm lượng calo như nhau, chế độ ăn nhiều chất béo và chế độ ăn keto thúc đẩy béo phì, khiến các con chuột tăng cân "phi mã" trong suốt 16 tuần nghiên cứu.

Điều này chỉ ra rằng nếu bạn giảm cân khi thực hành các chế độ ăn nhiều chất béo này, có thể đơn giản là vì bạn cắt giảm calo.

Ngoài ra, chế độ ăn nhiều chất béo và chế độ ăn keto làm suy giảm khả năng dung nạp glucose và ảnh hưởng đến chức năng gan. Tổn thương gan và lượng đường trong máu tăng cao đã được quan sát thấy chỉ sau 2 tuần áp dụng cả hai chế độ ăn.

Những con chuột được cho ăn chế độ ăn keto cũng có mức triglyceride tăng cao - một yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch và đột quỵ - và cho thấy mức độ viêm toàn thân gia tăng. Thêm vào đó, chúng phát triển tình trạng gan nhiễm mỡ và các dấu hiệu đe dọa xơ gan.

"Những người nghe về danh tiếng của chế độ ăn keto trong việc giảm cân có thể muốn thử. Nghiên cứu này cho thấy: Đừng! Chế độ ăn này chỉ nên được xem xét khi có sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ và/hoặc chuyên gia dinh dưỡng" - các tác giả khuyến cáo.

Chuột được cho ăn chế độ nhiều tinh bột - tức nhiều carbohydrate cũng tăng cân nhưng không nhiều, không bị tổn thương gan.

Tác động sức khỏe của việc ăn thừa tinh bột dường như phụ thuộc nhiều vào loại thực phẩm bạn ăn: Thực phẩm chế biến sẵn sẽ gây hại lớn hơn nhiều so với những bữa ăn nóng sốt, chế biến bằng ngũ cốc nguyên hạt (nguyên cám).

Những con chuột được cho ăn thức ăn giàu ngũ cốc nguyên hạt tăng cân ít nhất và có các chỉ số sức khỏe tốt nhất.

Ngoài ra, những con chuột ăn theo các kiểu "lệch" nhưng bổ sung nhiều chất xơ có thể giảm được các tác hại. Vì vậy nếu như bắt buộc phải ăn theo một kiểu "lệch" nào đó để trị bệnh, các tác giả khuyến nghị mọi người nên chú ý bổ sung đầy đủ chất xơ.

Với người khỏe mạnh, một chế độ ăn uống cân bằng luôn là lựa chọn hoàn hảo nhất.


Tin liên quan

Yếu tố bất ngờ khiến nhiều người ăn nhiều tinh bột vẫn khỏe

Yếu tố bất ngờ khiến nhiều người ăn nhiều tinh bột vẫn khỏe

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Mỹ tiết lộ lý do mà nhiều người dường như xử lý lượng tinh bột nạp vào tốt hơn người khác.

Phát hiện bất ngờ về vai trò của tinh bột đối với bệnh gout

(NLĐO) - Nghiên cứu trên hơn 188.000 người cho thấy các nguồn carbohydrate như tinh bột, chất xơ và đường có tác động rất khác nhau đến bệnh gout.

Tiết lộ loại tinh bột giúp giảm vòng eo, đường huyết

(NLĐO) - Các nhà nghiên cứu Mỹ đã đưa ra gợi ý thú vị cho những người đang vất vả kiêng tinh bột vì muốn cải thiện hình thể hay sức khỏe.

Tinh bột gan nhiễm mỡ keto Chất béo béo phì
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo