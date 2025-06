Giảm tổn thất trong mùa mưa

Bảo đảm bay an toàn

Trong tháng 5, một chuyến bay của một hãng hàng không nước ta gặp nhiễu động khi cất cánh, khiến đồ ăn, khăn giấy và ly nước rơi vãi dưới sàn. Rất may, máy bay đã hạ cánh an toàn. Ông Lê Đình Quyết, Trưởng Phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên, giải thích nhiễu động trong không khí là đặc tính tự nhiên và có thể xảy ra bất kỳ thời điểm nào, nhất là khi thời tiết xấu do bão, áp thấp nhiệt đới hay dải hội tụ nhiệt đới.

Ông Quyết cho rằng vì các vùng nhiễu động thường nhỏ và máy bay vượt qua nhanh nên công tác thông tin rõ ràng cho hành khách là cần thiết để họ yên tâm. Sự phối hợp chặt chẽ giữa tiếp viên và phi hành đoàn cũng rất quan trọng để bảo đảm an toàn chuyến bay.