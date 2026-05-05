Gián đoạn BHXH tự nguyện, có được đóng bù hưởng lương hưu?

BHXH TP Hà Nội cho biết gần đây tiếp nhận nhiều trường hợp đề nghị truy đóng thời gian gián đoạn và đóng một lần cho những năm còn thiếu. Tuy nhiên, theo Luật BHXH 2024 và Nghị định 159/2025, người tham gia BHXH tự nguyện không được truy đóng cho khoảng thời gian chưa đóng trước đó.

Tham gia BHXH giúp người lao động tích lũy quyền lợi, bảo đảm thu nhập khi về già

Việc đóng một lần cho thời gian còn thiếu chỉ được thực hiện khi đáp ứng đủ điều kiện: đã đến tuổi nghỉ hưu; thời gian đóng còn thiếu không quá 5 năm (60 tháng); và đã hoàn thành phương thức đóng đã đăng ký.

Đáng lưu ý, người tham gia phải kết thúc kỳ đóng đã chọn (như 12 tháng hoặc 36 tháng) thì mới được xem xét đóng một lần. Trong thời gian đang thực hiện phương thức đóng, cơ quan BHXH chưa giải quyết yêu cầu này.

Thực tế, có trường hợp tham gia từ năm 2016 nhưng gián đoạn một tháng vào năm 2022, sau đó đề nghị đóng bù và đóng một lần cho thời gian còn thiếu. Qua rà soát, cơ quan BHXH xác định thời gian gián đoạn không thuộc diện truy đóng. Đồng thời, người này vẫn đang trong kỳ đóng 36 tháng nên chưa đủ điều kiện giải quyết.

Cơ quan BHXH khuyến nghị người tham gia nên duy trì đóng liên tục để tránh gián đoạn, ảnh hưởng đến thời gian tích lũy hưởng lương hưu. Người dân cũng cần lựa chọn phương thức đóng phù hợp với khả năng tài chính và chủ động tìm hiểu quy định trước khi thay đổi mức hoặc phương thức đóng.

Sau khi hoàn thành kỳ đóng đã đăng ký và đủ điều kiện, người tham gia vẫn có thể đóng một lần cho thời gian còn thiếu để hưởng lương hưu, nhưng không áp dụng với thời gian đã gián đoạn trước đó.

Theo Luật BHXH 2024, người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động 2019 và có từ đủ 15 năm đóng BHXH. Năm 2026, tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường là 61 tuổi 6 tháng với nam và 57 tuổi với nữ.

Người lao động có thể dừng đóng khi đủ 15 năm và chờ đến tuổi nghỉ hưu để hưởng chế độ. Tuy nhiên, tiếp tục tham gia sẽ giúp tăng mức lương hưu sau này.