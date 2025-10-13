Luật BHXH 2024 quy định người lao động tham gia BHXH tự nguyện sẽ được hưởng các chế độ: trợ cấp thai sản, hưu trí, tử tuất, bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015.

Khác với trước đây, hiện nay, người tham gia BHXH tự nguyện cũng được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của Luật BHXH mới.

Người lao động nghe tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện

Về điều kiện để người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng trợ cấp thai sản được quy định tại điều 94 Luật BHXH 2024 như sau:

- Lao động nữ sinh con hoặc lao động nam có vợ sinh con phải có thời gian đóng BHXH tự nguyện từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con; Hoặc vừa có đủ thời gian đóng BHXH bắt buộc, vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

- Trường hợp chỉ có mẹ tham gia BHXH tự nguyện mà mẹ mất sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng sẽ được hưởng trợ cấp thai sản.

- Nếu cả cha và mẹ cùng có thời gian đóng BHXH đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thai sản theo mốc thời gian nêu trên thì chỉ 1 trong 2 người được hưởng trợ cấp thai sản.

- Trường hợp lao động nữ sinh con hoặc lao động nam có vợ sinh con vừa có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản trong BHXH tự nguyện, vừa có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản trong BHXH bắt buộc thì chỉ được hưởng chế độ thai sản trong BHXH bắt buộc.

- Trường hợp cha đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản trong BHXH bắt buộc, mẹ đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản trong BHXH tự nguyện thì cha được hưởng chế độ thai sản trong BHXH bắt buộc và mẹ được hưởng trợ cấp thai sản trong BHXH tự nguyện.

Mức trợ cấp thai sản là 2 triệu đồng cho mỗi con được sinh ra và mỗi thai từ 22 tuần tuổi trở lên chết trong tử cung, thai chết trong khi chuyển dạ. Lao động nữ là người dân tộc thiểu số hoặc lao động nữ là người dân tộc Kinh có chồng là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo thì khi sinh con còn được hưởng chính sách hỗ trợ khác theo quy định của Chính phủ.



