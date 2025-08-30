"Gian hàng 0 đồng, gắn kết tình Quân - Dân" ở TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

"Gian hàng 0 đồng, gắn kết tình Quân - Dân" ở TP HCM

Quang Trận

(NLĐO) - Chương trình là hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc trong tình hình mới

Ngày 30-8, Trung đoàn Gia Định (thuộc Bộ Tư lệnh TP HCM) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ phường Trung Mỹ Tây và các đơn vị tài trợ đã tổ chức chương trình "Gian hàng 0 đồng, gắn kết tình Quân - Dân". Chương trình đã mang đến những phần quà thiết thực, lan tỏa nghĩa tình sâu sắc giữa đơn vị quân đội và nhân dân địa phương.

Chương trình "Gian hàng 0 đồng, gắn kết tình Quân – Dân" mang niềm vui đến với phường Trung Mỹ Tây - Ảnh 1.

Người dân phường Trung Mỹ Tây mua sắm tại các gian hàng 0 đồng do Trung đoàn Gia Định tổ chức

"Gian hàng 0 đồng, gắn kết tình Quân - Dân" là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và ngày truyền thống Lực lượng vũ trang TP HCM.

Chương trình "Gian hàng 0 đồng, gắn kết tình Quân – Dân" mang niềm vui đến với phường Trung Mỹ Tây - Ảnh 2.
Chương trình "Gian hàng 0 đồng, gắn kết tình Quân – Dân" mang niềm vui đến với phường Trung Mỹ Tây - Ảnh 3.
Chương trình "Gian hàng 0 đồng, gắn kết tình Quân – Dân" mang niềm vui đến với phường Trung Mỹ Tây - Ảnh 4.

Chương trình "Gian hàng 0 đồng, gắn kết tình Quân – Dân"

Phát biểu khai mạc chương trình, Trung tá Ngô Trường An, Chính ủy Trung đoàn Gia Định nhấn mạnh: "Chương trình không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của lực lượng vũ trang TP HCM trong công tác dân vận mà còn là minh chứng rõ nét cho tình cảm Quân - Dân "như cá với nước", cùng nhau vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh".

TIN LIÊN QUAN

Thông qua "Gian hàng 0 đồng, gắn kết tình Quân – Dân", Ban tổ chức đã trao tặng 100 phần quà cho các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Phần quà được trao đi tại chương trình là sản phẩm tăng gia sản xuất của Trung đoàn Gia Định và các mặt hàng lương thực, thực phẩm như trứng, sữa, đường, dầu ăn, nước mắm, nước tương... do các doanh nghiệp đóng góp.

Chương trình "Gian hàng 0 đồng, gắn kết tình Quân – Dân" mang niềm vui đến với phường Trung Mỹ Tây - Ảnh 5.
Chương trình "Gian hàng 0 đồng, gắn kết tình Quân – Dân" mang niềm vui đến với phường Trung Mỹ Tây - Ảnh 6.

Tại chương trình có hoạt động cắt tóc miễn phí, tư vấn mở tài khoản, làm thẻ ngân hàng, tặng quà cho người dân

Chương trình "Gian hàng 0 đồng, gắn kết tình Quân – Dân" khẳng định vai trò của Trung đoàn Gia Định trong công tác dân vận, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, tiếp nối truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" luôn gắn bó mật thiết, hết lòng vì nhân dân phục vụ. Đây cũng là hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc trong tình hình mới.

Tin liên quan

Trồng 280 cây xanh tại Trung đoàn Gia Định

Trồng 280 cây xanh tại Trung đoàn Gia Định

Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TP HCM, Trung đoàn Gia Định, Vietcombank và nhà thuốc số 10, tổ chức trồng 280 cây xanh tại Trung đoàn Gia Định.

Hoạt động ý nghĩa của Trung đoàn Gia Định trước thềm lễ kỷ niệm trọng đại của dân tộc

(NLĐO) - Chương trình "Tiếp sức các lực lượng huấn luyện tham gia diễu binh, diễu hành" lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của toàn xã hội

Trao 1.000 lá cờ Tổ quốc cho Trung đoàn Gia Định

Ngày 9-11, Trung đoàn Gia Định (Bộ Tư lệnh TP HCM) tổ chức buổi sinh hoạt “Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Tại chương trình, Đoàn cơ sở Báo Người Lao Động đã trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc trong chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” cho Trung đoàn Gia Định.

gian hàng 0 đồng trung đoàn Gia Định TP HCM chương trình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo