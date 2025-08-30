"Gian hàng 0 đồng, gắn kết tình Quân - Dân" ở TP HCM

Ngày 30-8, Trung đoàn Gia Định (thuộc Bộ Tư lệnh TP HCM) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ phường Trung Mỹ Tây và các đơn vị tài trợ đã tổ chức chương trình "Gian hàng 0 đồng, gắn kết tình Quân - Dân". Chương trình đã mang đến những phần quà thiết thực, lan tỏa nghĩa tình sâu sắc giữa đơn vị quân đội và nhân dân địa phương.

Người dân phường Trung Mỹ Tây mua sắm tại các gian hàng 0 đồng do Trung đoàn Gia Định tổ chức

"Gian hàng 0 đồng, gắn kết tình Quân - Dân" là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và ngày truyền thống Lực lượng vũ trang TP HCM.

Chương trình "Gian hàng 0 đồng, gắn kết tình Quân – Dân"

Phát biểu khai mạc chương trình, Trung tá Ngô Trường An, Chính ủy Trung đoàn Gia Định nhấn mạnh: "Chương trình không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của lực lượng vũ trang TP HCM trong công tác dân vận mà còn là minh chứng rõ nét cho tình cảm Quân - Dân "như cá với nước", cùng nhau vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh".

Thông qua "Gian hàng 0 đồng, gắn kết tình Quân – Dân", Ban tổ chức đã trao tặng 100 phần quà cho các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Phần quà được trao đi tại chương trình là sản phẩm tăng gia sản xuất của Trung đoàn Gia Định và các mặt hàng lương thực, thực phẩm như trứng, sữa, đường, dầu ăn, nước mắm, nước tương... do các doanh nghiệp đóng góp.

Tại chương trình có hoạt động cắt tóc miễn phí, tư vấn mở tài khoản, làm thẻ ngân hàng, tặng quà cho người dân

Chương trình "Gian hàng 0 đồng, gắn kết tình Quân – Dân" khẳng định vai trò của Trung đoàn Gia Định trong công tác dân vận, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, tiếp nối truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" luôn gắn bó mật thiết, hết lòng vì nhân dân phục vụ. Đây cũng là hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc trong tình hình mới.