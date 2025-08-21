HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Giành 6 ngôi vô địch, Việt Nam nhất toàn đoàn Giải thể hình Đông Nam Á 2025

Đào Tùng - Ảnh: Đinh Kim

(NLĐO) – 20 tuyển thủ Việt Nam đồng loạt ra quân mang về 14 huy chương, trong đó có 6 HCV, và giành luôn ngôi nhất toàn đoàn Giải Vô địch thể hình Đông Nam Á.

Giải Vô địch thể hình Đông Nam Á lần thứ 19 được tổ chức tại thành phố Bangkok, Thái Lan trong ngày 21-8-2025 với sự tham gia của hơn 100 lực sĩ thuộc 8 quốc gia trong khu vực. Các VĐV đã thi đấu ở 7 nội dung thể hình và 9 nội dung physique, ghi nhận màn trình diễn rất ấn tượng của của các tuyển thủ Việt Nam.

Giành 6 ngôi vô địch, Việt Nam nhất toàn đoàn Giải thể hình Đông Nam Á 2025 - Ảnh 1.

Lê Ngọc Thái (giữa) giành HCV thể hình hạng 55 kg nam

Xuất trận đầu tiên, hai lực sĩ Lê Ngọc Thái (TP HCM) và Hồ Công Hoài Long (Đồng Nai) chia nhau các vị trí nhất và ba nội dung thể hình hạng 55 kg nam. Ngay sau đó, Lê Hồng Phong (TP HCM) và Võ Quang Minh (Tây Ninh) mang về cả huy chương vàng lẫn huy chương bạc nội dung thể hình hạng 60 kg nam.

Giành 6 ngôi vô địch, Việt Nam nhất toàn đoàn Giải thể hình Đông Nam Á 2025 - Ảnh 2.

Lê Hồng Phong và Võ Quang Minh chia nhau hai thứ hạng đầu 60kg thể hình nam

Cùng chia sẻ thành công trách nhiệm giành "vàng" có Trần Văn Khánh (Đồng Nai, thể hình 70 kg nam), Nguyễn Minh Mỹ (An Giang, thể hình 80 kg nam), Trương Hoàng Long (TP HCM, thể hình trên 85 kg nam) và Châu Nguyên Kha (TP HCM, athletic physique chiều cao đến 1,60 m nam).

Giành 6 ngôi vô địch, Việt Nam nhất toàn đoàn Giải thể hình Đông Nam Á 2025 - Ảnh 3.

Trương Hoàng Long (giữa) giành HCV thể hình trên 85 kg nam

Với việc giành thêm 4 ngôi á quân (Võ Quang Minh, Nguyễn Viết Phú, K'Tuyên, Phạm Văn Lập) và 4 huy chương đồng (Hồ Công Hoài Long, Phạm Hoài Nam, Nguyễn Thành Thiệu, Hà Thị Thanh Trang), đội tuyển thể hình Việt Nam có thêm ngôi nhất đồng đội nam và vị trí số 1 toàn đoàn Giải Vô địch thể hình Đông Nam Á 2025. Đoàn chủ nhà Thái Lan xếp nhì toàn đoàn (4 HCV, 5 HCB, 2 HCĐ) trong khi tuyển Lào gây bất ngờ với vị trí thứ ba toàn đoàn (2 HCV, 2 HCB), xếp- trên cả các đội mạnh "truyền thống" xưa nay như Malaysia, Myanmar, Indonesia…

Giành 6 ngôi vô địch, Việt Nam nhất toàn đoàn Giải thể hình Đông Nam Á 2025 - Ảnh 4.

Tuyển Việt Nam hướng đến thành công tại giải châu Á

Từ ngày 22 đến 24-8, trên 200 lực sĩ của 27 quốc gia sẽ tranh tài tại Giải Vô địch thể hình châu Á, cũng diễn ra tại hội trường khách sạn Alexander ở TP Bangkok, Thái Lan. 

Cùng với 24 nội dung physique là 17 nội dung thể hình, bao gồm 2 hạng trẻ nam, 2 hạng nữ vô địch, 1 đôi nam nữ, 7 hạng vô địch nam (55 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, trên 85 kg nam), 2 hạng lứa tuổi 40-49 nam, 2 hạng lứa tuổi 50-60 nam, hạng Master trên 60 tuổi nam.

Thể hình Việt Nam tham dự 2 giải quốc tế

Thể hình Việt Nam tham dự 2 giải quốc tế

30 tuyển thủ thể hình Việt Nam sáng 18-8 đã lên đường sang Thái Lan tham dự đồng thời Giải Vô địch Đông Nam Á và Giải Vô địch châu Á năm 2025.

Thể hình Việt Nam giành 7 ngôi vô địch, xếp nhì châu Á

(NLĐO) – Tấm HCV nội dung thể hình cổ điển dành cho VĐV có chiều cao đến 1,82m mà Nguyễn Thanh Tiên mang về trong ngày thi đấu cuối cùng đã giúp đội tuyển Việt Nam giành luôn ngôi nhì toàn đoàn Giải Vô địch thể hình và fitness châu Á 2024.

Thể hình Việt bùng nổ ở giải Đông Nam Á

Giải Vô địch thể hình Đông Nam Á 2024 tổ chức tại Vientiane - Lào từ ngày 18 đến 20-5, quy tụ trên 120 lực sĩ đến từ 9 nước trong khu vực.

Giải Vô địch thể hình Đông Nam Á tuyển Việt Nam Bangkok Lê Ngọc Thái Lê Hồng Phong Châu Nguyên Kha Nguyễn Minh Mỹ Trương Hoàng Long thể hình Đông Nam Á
