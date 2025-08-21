Giành 6 ngôi vô địch, Việt Nam nhất toàn đoàn Giải thể hình Đông Nam Á 2025

Giải Vô địch thể hình Đông Nam Á lần thứ 19 được tổ chức tại thành phố Bangkok, Thái Lan trong ngày 21-8-2025 với sự tham gia của hơn 100 lực sĩ thuộc 8 quốc gia trong khu vực. Các VĐV đã thi đấu ở 7 nội dung thể hình và 9 nội dung physique, ghi nhận màn trình diễn rất ấn tượng của của các tuyển thủ Việt Nam.



Lê Ngọc Thái (giữa) giành HCV thể hình hạng 55 kg nam

Xuất trận đầu tiên, hai lực sĩ Lê Ngọc Thái (TP HCM) và Hồ Công Hoài Long (Đồng Nai) chia nhau các vị trí nhất và ba nội dung thể hình hạng 55 kg nam. Ngay sau đó, Lê Hồng Phong (TP HCM) và Võ Quang Minh (Tây Ninh) mang về cả huy chương vàng lẫn huy chương bạc nội dung thể hình hạng 60 kg nam.

Lê Hồng Phong và Võ Quang Minh chia nhau hai thứ hạng đầu 60kg thể hình nam

Cùng chia sẻ thành công trách nhiệm giành "vàng" có Trần Văn Khánh (Đồng Nai, thể hình 70 kg nam), Nguyễn Minh Mỹ (An Giang, thể hình 80 kg nam), Trương Hoàng Long (TP HCM, thể hình trên 85 kg nam) và Châu Nguyên Kha (TP HCM, athletic physique chiều cao đến 1,60 m nam).

Trương Hoàng Long (giữa) giành HCV thể hình trên 85 kg nam

Với việc giành thêm 4 ngôi á quân (Võ Quang Minh, Nguyễn Viết Phú, K'Tuyên, Phạm Văn Lập) và 4 huy chương đồng (Hồ Công Hoài Long, Phạm Hoài Nam, Nguyễn Thành Thiệu, Hà Thị Thanh Trang), đội tuyển thể hình Việt Nam có thêm ngôi nhất đồng đội nam và vị trí số 1 toàn đoàn Giải Vô địch thể hình Đông Nam Á 2025. Đoàn chủ nhà Thái Lan xếp nhì toàn đoàn (4 HCV, 5 HCB, 2 HCĐ) trong khi tuyển Lào gây bất ngờ với vị trí thứ ba toàn đoàn (2 HCV, 2 HCB), xếp- trên cả các đội mạnh "truyền thống" xưa nay như Malaysia, Myanmar, Indonesia…

Tuyển Việt Nam hướng đến thành công tại giải châu Á

Từ ngày 22 đến 24-8, trên 200 lực sĩ của 27 quốc gia sẽ tranh tài tại Giải Vô địch thể hình châu Á, cũng diễn ra tại hội trường khách sạn Alexander ở TP Bangkok, Thái Lan.

Cùng với 24 nội dung physique là 17 nội dung thể hình, bao gồm 2 hạng trẻ nam, 2 hạng nữ vô địch, 1 đôi nam nữ, 7 hạng vô địch nam (55 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, trên 85 kg nam), 2 hạng lứa tuổi 40-49 nam, 2 hạng lứa tuổi 50-60 nam, hạng Master trên 60 tuổi nam.