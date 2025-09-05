HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 5-9: Bitcoin, Ethereum, BNB đồng loạt lao dốc

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Trong 24 giờ qua, giá Bitcoin giảm 1,3%, giao dịch quanh mức 110.500 USD, những loại tiền số khác như Ethereum, BNB, Solana... cũng ngập trong sắc đỏ

Theo dữ liệu của OKX vào lúc 8 giờ ngày 5-9, thị trường tiền điện tử chứng kiến sự sụt giảm hàng loạt.

Vì sao giá Bitcoin giảm?

Tính trong 24 giờ qua, giá Bitcoin (BTC) giảm hơn 1,4%, giao dịch quanh mức 110.500 USD.

Những đồng tiền điện tử lớn như Ethereum (ETH) cũng giảm 3,5%, xuống 4.305 USD; XRP giảm 1,8%, xuống mức 2,78 USD; BNB giảm 1,2%, xuống 845 USD; Solana (SOL) giảm 4,4%, xuống 201 USD...

Diễn biến này nối tiếp đà suy yếu của Bitcoin sau nhịp hồi phục yếu ớt đầu tuần. Theo Coindesk, có thời điểm trong ngày 5-9, Bitcoin đã rơi xuống dưới mốc 110.000 USD, khiến giới phân tích cho rằng thị trường có thể bước vào chu kỳ điều chỉnh sâu hơn.

Thị trường tiền số hôm nay 5 - 9 - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch quanh mức 110.500 USD/BTC Nguồn: OKX

Theo báo cáo của Bitfinex, Bitcoin đã giảm 3 tuần liên tiếp kể từ đỉnh lịch sử 123.640 USD hồi tháng 8. Trong các giai đoạn tăng giá, Bitcoin thường điều chỉnh trung bình 17% từ đỉnh xuống đáy, mức hiện tại tiến gần biên độ này.

Không chỉ tiền số, nhóm cổ phiếu gắn với tài sản số cũng đồng loạt lao dốc. MicroStrategy (MSTR), công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất, giảm 3,2% và đã mất 30% giá trị kể từ tháng 7.

Tại Nhật Bản, MetaPlanet (3355) bốc hơi 7% giá trị, hiện thấp hơn 60% so với đỉnh tháng 6. KindlyMD (NAKA) tiếp tục mất 9%, nâng tổng mức sụt giảm lên 75% kể từ giữa tháng 8. Các quỹ liên quan đến Ether như BitMine (BMNR) và SharpLink Gaming (SBET) cũng rớt 8%-9%.

Một yếu tố khác khiến nhà đầu tư thận trọng là tính mùa vụ, bởi tháng 9 vốn là tháng “yếu” của Bitcoin. 

Trong khi đó, vàng - kênh trú ẩn truyền thống - lại lập kỷ lục mới trên 3.500 USD/ounce, hút bớt dòng vốn khỏi tài sản rủi ro.

Dù vậy, Joel Kruger, chiến lược gia tại LMAX Group, cho rằng tháng 9 thường chỉ là giai đoạn tích lũy trước khi thị trường khởi sắc vào quý IV.

Ông Joel Kruger nhận định mức giảm lần này có thể không quá sâu nếu dòng vốn ETF, các khoản đầu tư từ doanh nghiệp và yếu tố pháp lý thuận lợi tiếp tục hỗ trợ.

Việt Nam đứng thứ 4 về tốc độ tiếp nhận tài sản số

Báo cáo mới nhất của Chainalysis về mức độ tiếp nhận tài sản số cho thấy tốp 5 quốc gia dẫn đầu lần lượt là Ấn Độ, Mỹ, Pakistan, Việt Nam và Brazil. Đây là năm thứ 5 liên tiếp Việt Nam góp mặt trong nhóm này kể từ 2021.

Cụ thể, Việt Nam từng đứng thứ 1 trong hai năm 2021 và 2022, sau đó lùi về thứ 3 (2023) và thứ 5 (2024). Năm nay, Việt Nam tăng một bậc, giữ vị trí thứ 4 toàn cầu về tốc độ tiếp nhận tài sản số.


bitcoin Ethereum BNB tiền số tiền kỹ thuật số tài sản số
