Ngày 9-8, tại điểm thi trường THPT Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An), các giám thị, thí sinh và phụ huynh không khỏi xót xa khi chứng kiến thí sinh Trương Quang D. (quê xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) đội khăn tang trên đầu đến phòng thi.



Em D. đội khăn tang bố tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 - Ảnh: Huyện đoàn Kỳ Sơn

Được biết, bố của thí sinh D. là ông Trương Đức H. (SN 1976, là giáo viên tiểu học ở thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn) do bị bệnh hiểm nghèo đã qua đời vào ngày 7-8. Người thân đã đưa ông H. về quê ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An) để an táng theo phong tục địa phương.

Sau khi hoàn tất việc mai táng cho bố, tối muộn ngày 8-8, thí sinh D. bắt xe khách vượt hơn 150 km quay lại huyện Kỳ Sơn để kịp dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2020.

Theo thầy Bùi Tiến Dũng, giáo viên chủ nhiệm của D. thì nam sinh này học lực khá, ngoan hiền. Sau khi biết thông tin, nhà trường đã động viên tinh thần để em D. tham gia và hoàn thành tốt kỳ thi THPT quốc gia năm nay.