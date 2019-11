Theo đó, các em học sinh đã hóa trang, tái hiện lại 27 nhân vật, lát cắt lịch sử nổi bật của cả Việt Nam và thế giới. 27 tiết mục được trình diễn trên sân khấu bởi hàng trăm học sinh đến từ các trường Lê Quý Đôn, Lương Thế Vinh, Nguyễn Thị Minh Khai, Trưng Vương, Bùi Thị Xuân… Với những phần trình diễn này, các em học sinh tham gia sẽ được tính điểm thay thế cho bài kiểm tra 15 phút hoặc 1 tiết của môn lịch sử, dựa vào các tiêu chí về trang phục, cách thể hiện, sự phối hợp trong làm việc nhóm, bài thuyết trình về nhân vật…

Một màn hóa thân thành danh tướng Trần Quốc Toản của học sinh trường Nguyễn Thị Minh Khai

Đây được xem là bước ngoặt trong đổi mới giáo dục từ địa phương, nhất là ở các môn vốn được xem là khô khan, dễ học vẹt như lịch sử. Chương trình này có tên The Aure of the past, là một dự án dài 3 tháng của Tổ Lịch sử Trường Lê Quý Đôn dành cho học sinh toàn trường với mong muốn kết hợp trào lưu hóa trang, trình diễn (cosplay) với lịch sử.

Nói rõ hơn, thầy Nguyễn Viết Đăng Du - Tổ trưởng Tổ Lịch sử Trường THPT Lê Quý Đôn, người đã theo sát và hỗ trợ học sinh tham gia dự án, cho biết Trường THPT Lê Quý Đôn khởi động dự án dạy lịch sử qua việc hóa thân đặc biệt này nhằm mang đến một sân chơi cho học sinh THPT với bộ môn lịch sử, xóa bỏ cái nhìn khô khan mà học sinh nhận định về môn lịch sử, tạo hứng thú với sử Việt cho học sinh.