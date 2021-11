Ngày 18-11, Trường ĐH Công nghệ TP HCM (HUTECH) tổ chức chương trình "Đối thoại cùng CEO" với chủ đề "Trở về trường xưa" trên nền tảng trực tuyến, với sự tham gia của diễn giả là CEO tại các doanh nghiệp cùng hơn 4.000 sinh viên.

Theo ông Nhan Thế Luân, người sáng lập và Giám đốc Điều hành NCT Corporation-NhacCuaTui.com, ai cũng có ước mơ. Cứ 100 người hước mơ thì sẽ có 1/3 người dám làm, 20 người thành công và 1 người xuất sắc tạo nên câu chuyện hoàn thành ước mơ cho riêng mình.

Ông Nguyễn Xuân Phú tại chương trình Đối thoại cùng CEO với chủ đề "Trở về trường xưa"

Cùng quan điểm trên, ông Nguyễn Xuân Phú, Giám đốc Điều hành Công ty Kỹ thuật An toàn Môi trường Phúc An, cho rằng vấn đề là có thực hiện được nó không. Nếu không có hành động cụ thể thì ước mơ sẽ mãi là ước mơ. Do đó, hãy cứ làm và trải nghiệm, nếu không được thì sẽ không phải hối tiếc về sau.

Theo ông Phú, tư duy chiếm 80%, kỹ năng và kiến thức chiếm 20%. Nếu có tư duy, quan điểm đúng thì sẽ thành công. Ngược lại, mục tiêu không rõ ràng, thiếu mục tiêu, thiếu phương pháp sẽ dễ dàng từ bỏ.

Ông Lê Quang Lộc, Chủ tịch - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Kỹ thuật Việt - Vietekcons, đề cập việc phải thay đổi chính mình. Đó là thay đổi thái độ, thay đổi tư duy của bản thân thì sẽ thay đổi được hành động và kết quả. Không thay đổi thì sẽ không theo kịp xã hội.

Các CEO chia sẻ với sinh viên rằng doanh nghiệp rất thực tế, không hỏi lý thuyết, chỉ quan tâm bạn làm được những gì. Họ chỉ hỏi ngắn gọn: "Việc này anh (chị) làm có được không?". Đặc biệt, có sự khác nhau rất lớn giữa môi trường làm việc là doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp trong nước.

Ngoài ra, để có thể thành công, sinh viên cần phải trang bị khả năng giao tiếp, nắm vững kiến thức cơ bản; học thêm thật nhiều kiến thức, kỹ năng xoay quanh mục tiêu nghề nghiệp.

TS Vũ Văn Hoàng - Chủ tịch Hội Cựu sinh viên HUTECH, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân HUTECH - động viên sinh viên hãy cố gắng học tập, phấn đấu với sức trẻ của mình, chắc chắn các bạn sẽ đạt thành công.

Ông Hoàng khẳng định góp phần lớn vào sự thành công của những cựu sinh viên là công lao và tâm huyết của thầy cô giáo, đã không quản ngại mệt mỏi, truyền đạt những kiến thức tinh hoa, làm hành trang vững chắc cho những bước tiến quan trọng trong công việc sau khi ra trường.

TS Kiều Tuân, Chủ tịch Hội đồng Trường, cho rằng đối với người làm giáo dục, không gì đáng quý hơn là việc những thế hệ sinh viên trưởng thành - thành nhân và thành danh.