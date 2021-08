Công tác chuẩn bị cho năm học mới đang được các trường tại Hà Nội thực hiện sát sao, nhằm thích ứng với mọi tình huống trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Lãnh đạo nhiều trường cho biết dự kiến sẽ khai giảng trực tuyến với phần lễ ngắn gọn nhưng bảo đảm trang trọng, đặc biệt là nghi lễ chào cờ. Ông Nguyễn Quốc Dương, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Công Trứ (quận Ba Đình, TP Hà Nội) cho hay nhà trường đã xây dựng 2 kịch bản dạy học là trực tiếp và trực tuyến để sẵn sàng ứng phó với tất cả tình huống.



Ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Hà Nội, cho hay chuẩn bị triển khai chương trình sách giáo khoa lớp 2, lớp 6, sở đã đề nghị giáo viên các trường tăng cường trao đổi trong tổ, nhóm chuyên môn để thống nhất kế hoạch sao cho phù hợp với điều kiện thực tế, không quá ép buộc giáo viên phải chạy theo tiến độ; các phòng GD-ĐT tiếp tục tham mưu với chính quyền địa phương bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy học lớp 2, lớp 6 theo danh mục quy định của Bộ GD-ĐT.

Năm học mới, tỉnh Thừa Thiên - Huế xây dựng 3 phương án tổ chức dạy học. Phương án 1: Đi học bình thường khi dịch trên địa bàn được khống chế và thực hiện các biện pháp an toàn trường học trong điều kiện phòng chống dịch; phương án 2: học sinh (HS) đến trường nhưng phải thực hiện giãn cách thì chia lớp học thành 2 ca; phương án 3: HS không đến trường, ngoài dạy học trực tuyến mà ngành đã sẵn sàng, HS theo học chương trình mới (lớp 1, 2, 6) phải có giải pháp riêng. Với lớp 1 do không thể dạy học online nên tối ưu vẫn là dạy học trên truyền hình.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Long cho biết trước tình hình dịch bệnh, nhiều hoạt động chuyển sang trực tuyến. Với phương châm đặt sự an toàn của HS lên trên hết, thời gian học của HS được chia thành 3 đợt: đợt 1, cho khối 9 và 12, bắt đầu học từ ngày 6-9; đợt 2 cho khối 6, 7, 8, 10, 11 vào học từ ngày 13-9; đợt 3 cho HS mầm non, tiểu học vào học từ ngày 20-9. Ông Trịnh Văn Ngoãn, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Long, cho hay các cơ sở giáo dục cũng xây dựng phương án, kịch bản tổ chức giảng dạy từ xa khi HS không thể đến trường do dịch bệnh.

Theo đề xuất của Sở GD-ĐT TP HCM, TP HCM sẽ không tổ chức tựu trường, khai giảng trong năm học mới. Các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ bắt đầu tổ chức dạy học năm học mới trên internet vào từng thời điểm cụ thể.

Theo đó, bậc THCS, THPT và giáo dục thường xuyên bắt đầu từ ngày 1 đến 5-9: tổ chức lớp, hướng dẫn kỹ năng, phương pháp học tập trên internet và củng cố kiến thức. Từ ngày 6-9: giảng dạy theo chương trình năm học 2021-2022. Đối với bậc tiểu học, từ ngày 8 đến 19-9: tổ chức lớp, hướng dẫn kỹ năng, phương pháp học tập trên internet và củng cố kiến thức. Từ ngày 20-9: Giảng dạy theo chương trình năm học mới. Riêng bậc giáo dục mầm non có thể khai giảng chậm hơn, khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.