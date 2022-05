Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 ngày 20-5 đã có cuộc họp lần thứ nhất với sự tham dự của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và các thành viên Ban Chỉ đạo.



Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã trao đổi, thống nhất các nội dung, nhiệm vụ triển khai tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, bao gồm xây dựng kế hoạch tổng thể tổ chức Kỳ thi, phân công trách nhiệm các thành viên Ban Chỉ đạo và những công việc liên quan đến chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được tổ chức vào các ngày 7 và 9-7. Kết quả thi được công bố đồng thời vào ngày 24-7, công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT hoàn thành chậm nhất ngày 26-7.

Năm 2022, lần đầu tiên thí sinh đang học lớp 12 thực hiện đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến. Theo tổng hợp của Bộ GD-ĐT, năm nay có 1.001.011 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó, số thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến là 934.186 (chiếm 93.32%); số thí sinh đăng ký dự thi trực tiếp là 66.827 (chiếm 6.68%). Trong các ngày đăng ký dự thi, hệ thống quản lý thi hoạt động ổn định, việc đăng ký dự thi của thí sinh diễn ra bình thường, cơ bản thuận lợi đối với thí sinh.

Nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo "không để bị động trong mọi tình huống", Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề nghị Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cần có phương án, kịch bản dự phòng trong mọi khâu tổ chức kỳ thi. Đồng thời với đó là đẩy mạnh phân cấp, phân công nhằm tăng cường trách nhiệm của các địa phương với kỳ thi. Bộ trưởng cũng đặc biệt lưu ý đến một số yêu cầu như: công tác kiểm tra trước và trong kỳ thi, công tác ra đề, in sao, bảo mật đề thi, công tác phối hợp với các bộ ngành, địa phương trong tổ chức Kỳ thi...

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, nhấn mạnh một số nội dung cần thống nhất trong Ban Chỉ đạo. Theo đó, đầu tiên là nhận thức và quyết tâm cao trong tổ chức kỳ thi, cố gắng không để bất kỳ sơ xuất nào xảy ra. Hoàn thiện các văn bản liên quan đến Kỳ thi; phân công rõ người, rõ việc. Đặc biệt chú trọng công tác nhân sự; nhân sự tham gia tổ chức thi phải tâm huyết, trách nhiệm, có năng lực và phải được tập huấn.

Một số vấn đề khác cũng được Thứ trưởng lưu ý như công tác chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi, phần mềm; công tác ra đề thi; công tác thanh tra, kiểm tra và bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi. . Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ khẳng định phải làm sao để tổ chức Kỳ thi nghiêm túc, an toàn, chặt chẽ, nhưng phải bảo đảm tính nhân văn.