Chiều 17-7, Trường CĐ nghề khách sạn du lịch quốc tế Imperial (IIHC) cùng đối tác là Hotel Institute Montreux (HIM) thuộc Tập đoàn giáo dục Thụy Sỹ Swiss Education Group (SEG) tổ chức buổi talkshow “Du học thông minh để nhanh nhất trở thành nhà quản lý khách sạn 4-5 sao quốc tế”.



Du học thông minh là chương trình đào tạo hợp tác giữa IIHC và SEG Thụy Sỹ. Theo đó, sinh viên sau khi tốt nghiệp tại IIHC hệ chính quy (2 năm) sẽ được nhận 2 bằng: Bằng cử nhân thực hành quản trị khách sạn của Việt Nam và Advance Diploma level 5 In Hotel Management của NCFE Vương quốc Anh.  Đồng thời, học chuyển tiếp thêm 4 kỳ học và 2 kỳ thực tập tại Thụy Sỹ với mức lương 50 triệu đồng/tháng để sở hữu thêm 2 bằng Cử nhân quốc tế do HIM thuộc SEG Thụy Sỹ và ĐH Northwood - Mỹ cấp.

Đại diện Trường CĐ nghề khách sạn du lịch quốc tế Imperial, cho biết sự khác biệt của chương trình du học thông minh là sinh viên được tích hợp mô hình học tiên tiến và nhận bằng cấp danh giá từ các thương hiệu đào tạo hàng đầu thế giới như HIM thuộc SEG Thụy Sỹ - NCFE (UK) - Northwood (USA) nhưng lại tiết kiệm được con số chi phí lên tới 3 tỉ đồng so với các chương trình du học truyền thống.

Đặc biệt hơn, sinh viên được tiếp cận mô hình đào tạo Hotel school (trường trong khách sạn đang vận hành) với tối thiểu 70% thời lượng dành cho thực hành kỹ năng chuyên ngành cũng như kỹ năng quản lý. Đây là yếu tố tiên quyết giúp thế hệ sinh viên mới này có một hành trình làm việc hiệu quả cao và thăng tiến nhanh tại các khách sạn 5 sao toàn cầu.