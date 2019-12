Đầu bếp và chủ nhà hàng nổi tiếng người Úc gốc Việt Luke Nguyễn được trao bằng Tiến sĩ Danh dự của Đại học RMIT nhờ những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực ẩm thực cho cộng đồng.

Đầu bếp và chủ nhà hàng người Úc gốc Việt nổi tiếng Luke Nguyễn vừa nhận bằng tiến sĩ danh dự Trường Đại học RMIT tại lễ tốt nghiệp vừa diễn ra ở Việt Nam nhờ những cống hiến cho cộng đồng.



Trong bài phát biểu nhận bằng tiến sĩ danh dự, ông Luke Nguyễn tâm sự các món ăn luôn có chỗ đứng vô cùng quan trọng trong đời ông. "Tôi vô cùng đam mê ẩm thực, lịch sử, con người và văn hóa quanh các món ăn đó". Tất cả những điều này khiến các món ăn hết sức đặc biệt với tôi" - ông nói.

Ông Luke Nguyễn tâm sự với tất cả các tân khoa RMIT rằng ông không thể đạt được những thành công như ngày nay từ khởi đầu khiêm tốn nếu không chăm chỉ làm việc, kiên định, có định hướng và hết sức đam mê. "Hãy luôn tin tưởng vào bản thân mình, đừng để sau này phải tự vấn ‘nếu như’, hãy đam mê những gì các bạn làm và không bao giờ ngừng học hỏi" - ông nhấn mạnh.

"Năm 12 tuổi, tôi đã muốn mở nhà hàng riêng. Đến năm 23 tuổi, tôi mệt mỏi vì phải nói về điều này suốt nên quyết định tìm kiếm và tìm thấy căn nhà liền kề cũ ở Sydney - Úc, và bắt đầu xây dựng nhà hàng trong mơ của mình. Người ta nói tôi điên rồ, họ cho rằng tôi còn quá trẻ, quá thiếu kinh nghiệm và rằng nhà hàng Việt không hợp với khu thị tứ" - ông nhớ lại.

Đến nay, nhà hàng này vẫn làm ăn phát đạt và là nhà hàng Việt Nam được đánh giá cao nhất trên thế giới. Ông Luke Nguyễn cho rằng những điều này có thể không thành hiện thực nếu ông không tin vào bản thân và theo đuổi ước mơ của mình.

Từ nhà hàng đầu tiên ở Sydney, trong thập kỷ sau đó, Luke Nguyễn tiếp tục mở hàng loạt nhà hàng và giành được nhiều giải thưởng danh giá.

Cách đây khoảng 10 năm, ước mơ của ông lớn dần và vượt khỏi những nhà hàng. Ông muốn chia sẻ niềm đam mê ẩm thực và văn hóa Việt ra thế giới. "Tôi muốn tạo ra những chương trình truyền hình nấu ăn và du lịch đích thực về đất nước Việt Nam tươi đẹp. Tôi muốn chia sẻ những món ăn đường phố ngon lành của Việt Nam - những món ăn khơi gợi cảm hứng trong tôi mỗi ngày" - ông bày tỏ.

Từ đó đến nay, ông Luke Nguyễn đã quay và sản xuất 9 chương trình truyền hình, được phát sóng tại 150 quốc gia.

Năm 2011, ông được vinh danh trên bảng vàng ẩm thực của tờ Sydney Morning Herald nhờ những chương trình nấu ăn và du lịch ẩm thực.

Luke Nguyễn còn là tác giả của nhiều sách dạy nấu ăn bán chạy và giành được nhiều giải thưởng. Cuốn sách đầu tay của ông là "Secrets of the Red Lantern: Stories and Vietnamese Recipes from the heart" xuất bản năm 2007; gần đây nhất là "Street Food Asia" xuất bản năm 2016.