Ngày 10-9, PGS-TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐHQG TP HCM, cho biết với tình hình diễn biến dịch bệnh như hiện nay, xác suất để tổ chức đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021 là rất thấp.

Ông Quân cho biết, để dự phòng cho tình huống không thể tổ chức đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021, các trường ĐH thành viên ĐHQG TP HCM đã thêm phương thức xét tuyển học bạ đối với thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

"Sau ngày 15-9, ĐHQG TP HCM sẽ quyết định có tổ chức đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021 hay không"- PGS-TS Vũ Hải Quân, nói.



ĐHQG TP HCM đã tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021, đợt 1 vào ngày 28-3 với sự tham gia của 69.826 thí sinh tại 7 địa phương (TP HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, An Giang, Bến Tre, Bạc Liêu và Buôn Ma Thuột); đợt 2 dự kiến tổ chức thi vào ngày 4-7 tại 4 địa phương TP HCM, An Giang, Khánh Hòa và Đà Nẵng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên ĐHQG TP HCM đã phải dời thời gian tổ chức kỳ thi.

Thí sinh thi đánh giá năng lực năm 2021.

TS Nguyễn Quốc Chính, giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo (ĐHQG TP HCM), cho biết có trên 26.600 thí sinh đăng ký thi đợt 2 (trong đó khoảng 15.000 thí sinh đã thi đợt 1, đăng ký thi đợt 2 để cải thiện điểm), số này không bao gồm thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều thí sinh không thể dự thi tốt nghiệp THPT. Để tạo điều kiện cho đối tượng thí sinh này được tham gia xét tuyển ĐH, Bộ GD-ĐT đã đề nghị ĐHQG Hà Nội và ĐHQG TP HCM tổ chức thi đánh giá năng lực, đồng thời đề nghị các trường ĐH bổ sung thêm phương thức xét tuyển để xét đối tượng thí sinh này.

Tại TP HCM, nhiều trường ĐH đã bổ sung thêm phương thức xét tuyển bằng kết quả học bạ nhưng cũng có trường ĐH bổ sung phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển.