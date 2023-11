Đó là nhận định của GS-TS Hồ Đức Hùng – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục - tại chương trình ra mắt bộ sách song ngữ "Giáo dục giới tính ERA - Kỹ năng phòng xâm hại cho trẻ từ 3 tuổi trong kỷ nguyên 4.0".

Bộ sản phẩm giáo dục giới tính do Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục biên soạn gồm có sách và ứng dụng Giáo dục giới tính ERA.

Bộ sản phẩm gồm bộ truyện, sách tô màu, cẩm nang về giáo dục giới tính kèm ứng dụng trên App

Theo GS-TS Hồ Đức Hùng, lâu nay nhiều người cứ nghĩ rằng trẻ phải bắt đầu lớn hơn, bậc tiểu học trở lên rồi mới dạy. Chúng ta có tâm lý e ngại khi nói đến vấn đề dạy giáo dục giới tính cho trẻ. Nhưng hiện nay, nhiều tổ chức, cá nhân đã mạnh dạn hơn trong việc giáo dục giới tính cho trẻ từ sớm vì các kiến thức, kỹ năng đã được chuẩn hóa….

Ông giải thích thêm: "Từ 3-6 tuổi được coi là thời kỳ then chốt của tính dục . Vào độ tuổi này, trẻ mầm non đang ở vào giai đoạn tính dục đặc biệt. Đây cũng là giai đoạn trẻ có kiểu yêu thương ba, mẹ (khác giới) một cách thái quá hoặc có hội chứng nhân cách yêu mình thái quá. Nguyên nhân là do trong thời kỳ này, trẻ phát triển bản sắc tính dục, tò mò ngày càng nhiều về giới tính. Trẻ từ 6-15 tuổi là giai đoạn trẻ đang hình thành và phát triển cả về mặt sinh lý, tâm lý, xã hội, từng bước hoàn thiện bản thân. Đây là giai đoạn ảnh hưởng lớn đến nhân cách sau này."

Bộ sản phẩm sách Giáo dục giới tính ERA gồm có:



- Cẩm nang "Giáo dục giới tính ERA - Kỹ năng phòng tránh xâm hại cho trẻ 3-15 tuổi" (Biên soạn phiên bản sách tiếng Anh và tiếng Việt): Hướng dẫn và rèn luyện cho trẻ kỹ năng tự bảo vệ bản thân khi không có người lớn bên cạnh, bao gồm nhiều chủ đề: Kiến thức giới tính cho trẻ theo từng lứa tuổi, kỹ năng phòng tránh xâm hại; Hướng dẫn cha mẹ, người lớn nhận biết trẻ có dấu hiệu bị xâm hại...

- Bộ truyện "Cùng ERA tìm hiểu về giới tính: Gieo mầm tính cách (Song ngữ) gồm 10 tập.

- Bộ Sách tô màu "Phòng tránh xâm hại dành cho trẻ" (Song ngữ), gồm: Sách tô Phòng tránh xâm hại dành cho trẻ 3-4 tuổi; Sách tô phòng tránh xâm hại dành cho trẻ 4-5 tuổi; Sách tô Phòng tránh xâm hại dành cho trẻ 5-6 tuổi. Trẻ có thể sử dụng màu sắc và hình ảnh theo cách riêng của mình, tạo nên những tác phẩm độc đáo. Thông qua hoạt động tô màu, trẻ sẽ ghi nhớ lâu hơn mỗi bài học.

Ứng dụng Giáo dục giới tính ERA: Là ứng dụng đa ngôn ngữ có thể cài đặt và sử dụng các nền tảng website, iOS và Android với các bài học, phim hoạt hình, âm nhạc, câu chuyện… nhằm giúp thay đổi nhận thức đúng đắn trong công tác giáo dục giới tính cho trẻ theo từng độ tuổi; cung cấp những thông tin về giới tính, sự phát triển của cơ thể một cách chuẩn xác và minh bạch nhất ngay tức thì; hình thành nhân cách chuẩn mực của một con người trong tương lai...

Theo đại diện Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục, sắp tới, đơn vị này sẽ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM và phòng GD-ĐT tại các quận, huyện để triển khai bộ sách này đến các cơ sở giáo dục.