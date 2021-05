Hà Nội lùi lịch thi lớp 10, học sinh nghỉ hè sớm từ 15-5

Ngày 13-5, UBND TP Hà Nội có văn bản gửi sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và UBND các quận, huyện, thị xã đồng ý đề xuất của Sở GDĐT về việc điều chỉnh khung thời gian năm học 2020-2021 và thời điểm tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022.



Theo Sở GD-ĐT, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở GD-ĐT đề xuất cho phép điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2020-2021, các cấp học mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, GDTX nghỉ hè sớm, bắt đầu từ ngày 15-5-2021. Nhiệm vụ năm học 2020-2021 còn lại trong thời gian nghỉ hè sớm sẽ thực hiện vào thời gian nghỉ hè khi tình hình dịch bệnh ổn định, học sinh có thể đến trường học tập.



Về việc kiểm tra định kì các cấp học, để bảo đảm việc kiểm tra, đánh giá, chính xác, công bằng, khách quan, trung thực từng học sinh, Sở GD-ĐT đề xuất phương án đối với cơ sở giáo dục có các khối lớp chưa hoàn thành kiểm tra định kì (bài kiểm tra học kì II năm học 2020-2021) sẽ tiến hành trực tiếp tại các cơ sở giáo dục khi dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn, học sinh được đến trường trở lại.

Lý do mà Sở GD-ĐT đưa ra là để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với giáo viên và học sinh cũng như đảm bảo việc kiểm tra, đánh giá, chính xác, công bằng, khách quan, trung thực đối với từng học sinh. Thời gian tiến hành ôn tập, kiểm tra, đánh giá bù vào thời gian học sinh nghỉ hè sớm so với kế hoạch năm học đã quy định (số ngày nghỉ hè sớm 14 ngày, từ ngày 15-5-2021 đến 28-5-2021).

Về thời điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 Sở GD-ĐT đề xuất UBND Thành phố cho phép điều chỉnh thời điểm tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 sau khi Bộ GD-ĐT có thông báo điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021.