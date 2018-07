Hàng loạt thí sinh tự do của Sơn La cùng đạt điểm toán 9, lịch sử 9,75

19/07/2018 17:06

Nhiều thí sinh của Trường THPT chuyên Sơn La có điểm cao bất thường

Trao đổi với báo chí, ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD ĐT tỉnh Sơn La khẳng định, toàn bộ quy trình tổ chức kì thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh được thực hiện rất nghiêm ngặt, không hề có bất kì tiêu cực nào.



Ông Đức cho biết những ngày qua sở đã chỉ đạo lực lượng cán bộ rà soát lại toàn bộ các quy trình. Về kết quả điểm thi cao nổi bật so với các năm trước là nhờ sự cố gắng, nỗ lực của các thầy cô, các em học sinh và ngành giáo dục tỉnh nhà.

Tuy nhiên, trái với phát ngôn của Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La, dư luận lại bày tỏ sự lo ngại đối với những điểm thi bất thường của thí sinh tỉnh này. Thống kê cho thấy, rất nhiều thí sinh chỉ có học lực khó hoặc thí sinh tự do đã tốt nghiệp nhiều năm của Sơn La lại đồng loạt có điểm cao chót vót với 9,75 sử, 9 toán, 8 văn…

Nữ sinh Ngô Lương Bảo Ngọc, lớp 12 chuyên sử, Trường THPT chuyên Sơn La, cũng gây bất ngờ khi đạt 9,8 điểm môn thi tiếng Anh ở kỳ thi THPT quốc gia 2018 nhưng điểm thi thử chỉ là 1,2 điểm.

Không chỉ có môn tiếng Anh, điểm thi các môn thi khác của thí sinh Bảo Ngọc ở kỳ thi THPT quốc gia cũng rất cao, ở mức gần gấp đôi điểm thi thử. Cụ thể, điểm thi 6 môn ở kỳ thi THPT quốc gia của Bảo Ngọc lần lượt là: toán 9,8, ngữ văn 8,75, lịch sử 7,5, địa lí 8,25, giáo dục công dân 8,0, tiếng Anh 9,8. Điểm trung bình đạt 8,68. Trong khi đó, điểm thi thử của nữ sinh này chỉ ở mức toán 5,0, ngữ văn 4,0, lịch sử 6,25, địa lí 6,25, giáo dục công dân 5,25, tiếng Anh 1,2. Điểm trung bình chỉ đạt 4,6.

Sự chênh lệch quá lớn giữa kết quả thi thử và thi THPT quốc gia 2018 của nữ sinh Bảo Ngọc khiến dư luận nghi ngờ bởi đề thi năm nay được đánh giá là rất khó.

Kết quả thi bất thường khi rất nhiều thí sinh tự do của Sơn La ở mức điểm rất cao môn toán

Trước đó, một thí sinh khác là Trần Ngọc Diệp, học sinh lớp 12 chuyên văn, Trường THPT chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La cũng khiến nhiều người giật mình vì kết quả thi quá cao. Ngọc Diệp đạt điểm 10 môn tiếng Anh và lịch sử - 2 môn có nhiều bài thi dưới trung bình rất cao trên cả nước (ngoài 80%). Môn toán, vốn được cho là rất khó trong kỳ thi năm nay, cũng được thí sinh này làm rất tốt với điểm số lên đến 9,6. Môn ngữ văn thí sinh này đạt điểm 9, môn địa lý đạt điểm 8,25. Với mức điểm này, nữ sinh của tỉnh Sơn La đã trở thành thí sinh có điểm thi cao nhất khối D1 (toán, ngữ văn, tiếng Anh) và nhiều tổ hợp khác như C03 (ngữ văn, toán, lịch sử); D09 (toán, lịch sử, tiếng Anh) và D14 (ngữ văn lịch sử, tiếng Anh).

Tuy nhiên, ngay lập tức trên mạng xuất hiện thông tin nghi vấn về những điểm số này khi đưa ra một thông tin khác là điểm thi trong kỳ thi thử THPT quốc gia đợt 1 ở trường (còn trên website của Trường THPT chuyên Sơn La) Ngọc Diệp lại đạt điểm khá thấp. Cụ thể, môn toán là 6,4, ngữ văn 6,5, tiếng Anh 5,8, lịch sử 5,5, địa lý 4,25, giáo dục công dân 5,5.

Chính ông Nguyễn Bình Long, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Sơn La, khi chia sẻ với báo chí cũng cho biết khá bất ngờ với kết quả của em Ngọc Diệp. Theo ông Long, dù trong quá trình học tập em đã rất cố gắng, nhưng trước đó, điểm học tập của em chỉ ở mức xấp xỉ loại giỏi. Đặc biệt, theo ông Long, kết quả học tập 2 môn Ngọc Diệp đạt điểm tuyệt đối là lịch sử và tiếng Anh cũng ở mức bình thường chứ cũng không nổi trội.

Theo phân tích của GS Nguyễn Văn Tuấn, Viện Garvan (Úc), nếu tính trung bình, điểm thi môn toán, lý, hóa và sinh học của Sơn La đều thấp hơn so với cả nước. Chẳng hạn như môn toán, điểm trung bình của Sơn La là 3.43 so với cả nước là 4.88. Tuy nhiên, nếu phân tích cụ thể hơn bằng bảng số liệu, đối với môn toán, có thể thấy quả thật Sơn La có vẻ có số thí sinh điểm 9,0 đến 9,8 cao bất thường. "Nếu theo phân bố quốc gia, chúng ta kì vọng Sơn La có 6 thí sinh, nhưng trong thực tế thì có đến 30 thí sinh, tức cao hơn 5 lần so với kì vọng. Tương tự, đối với môn vậy lý, số học sinh có điểm 9.0 trở lên là 13 em, trong khi đó theo kì vọng quốc gia thì chỉ có 1 thí sinh..." – GS Tuấn chia sẻ trên trang facebook cá nhân.

Yến Anh