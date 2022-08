Bậc học mầm non chịu nhiều tổn thương

Theo ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, năm học 2021-2022 là năm học trải qua rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong đó, bậc học mầm non chịu nhiều tổn tương nhất trong các bậc học do số lượng trường, nhóm lớp ngoài công lập lớn, gần 20 trường ngoài công lập và 79 nhóm lớp đã giải thể do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mặc khác chương trình học không thể triển khai trực tuyến như các bậc học khác. Trong muôn vàn khó khăn và áp lực đó, các đơn vị đã nỗ lực vượt qua khó khăn để duy trì dạy học cho học sinh thông qua các hình thức dạy trên truyền hình, gửi video clip cho phụ huynh. Bậc học mầm non cũng là bậc có thời điểm HS trở lại trường học muộn hơn các bậc học khác và kết thúc năm học muộn hơn nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành chương trình và các yêu cầu đề ra đối với bậc học. Sắp tới đây, Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3, 4 tuổi do Bộ GD-ĐT triển khai sẽ đặt ra nhiều khó khăn mới cho bậc học. Trong đó, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, nhất là các khu vực ngoại thành do tâm lý phụ huynh chưa muốn con ra lớp.

"Tôi đề nghị bậc học tiếp tục nghiên cứu xây dựng các chế độ, chính sách thu hút người học, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để chủ động thực hiện các mục tiêu chung của cả nước", ông Lê Hoài Nam nhấn mạnh.