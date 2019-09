Ngôi trường vùng lũ may mắn có lễ khai giảng

Ngày 5-9, hơn 90.000 học sinh ở các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vẫn chưa thể tận hưởng niềm vui ngày khai giảng năm học mới vì đợt lũ vài ngày trước vẫn chưa rút. Chỉ một số ít trường được xem là "an toàn" mới tổ chức lễ khai giảng.

Trường Tiểu học số 2 Đồng Lê, huyện miền núi Tuyên Hóa là một trong số ít trường may mắn tổ chức lễ khai giảng đúng ngày. Dù mưa rất to nhưng từ sáng sớm, học sinh diện quần áo mới, cắp sách theo mẹ cha đến trường để hân hoan chào đón ngày khai trường năm học 2019-2020. Sân trường đã được dựng rạp để che mưa cho các em. Thầy Nguyễn Trọng Diện, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết dù vừa trải qua trận lũ, nhiều nơi bị ngập và thiệt hại nặng nề nhưng thầy cô giáo cùng các bậc phụ huynh vẫn quan tâm đến việc học chữ của con em mình nên học sinh tham dự lễ khai giảng đầy đủ. Theo thầy Diện, ngay sau khi lễ khai giảng, thầy cô giáo sẽ tập trung ôn tập cho học sinh. Đối với khối lớp 1, thầy cô sẽ cho các em làm quen với chữ cái, con số. Để học sinh có được ngày khai trường tràn ngập niềm vui hôm nay, phụ huynh, thầy cô giáo đã tích cực chạy đua, dọn dẹp sau trận lũ.

Không may mắn như Trường Tiểu học số 2 Đồng Lê, Trường Tiểu học xã Văn Hóa nằm ở vùng rốn của huyện Tuyên Hóa, trong 3 ngày qua, nước dâng cao, khuôn viên trường vẫn bị ngập sâu, nước tràn vào các phòng học, gây hư hại nhiều tài sản. Một số trường học khác ở địa bàn Quảng Bình dù nước đã rút nhưng vẫn tràn ngập bùn đất. Nhiều học sinh chưa thể đến trường do đường bị cô lập. Ông Hoàng Văn Phúc, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Tuyên Hóa, cho biết trong 70 trường học trên địa bàn thì có tới 68 trường buộc phải hoãn lễ khai giảng để bảo đảm an toàn cho học sinh.

Ngày 5-9, do ảnh hưởng của mưa lũ, nhiều tuyến đường bị chia cắt, cô lập nên toàn tỉnh Hà Tĩnh có hơn 300 trường ở 5 địa bàn dừng tổ chức khai giảng. Tại Nghệ An, do mưa lũ kéo dài, hàng loạt trường học ở huyện Nam Đàn, thị xã Cửa Lò, TP Vinh cũng phải hoãn khai giảng năm học mới. Do mưa lớn nhiều trường phải tổ chức lễ khai giảng trong các lớp học. H.Phúc - Đ.Ngọc