Sáng nay 18-10, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã gửi thông báo tới toàn thể cơ quan thông tin về lễ viếng và truy điệu Thứ trưởng Lê Hải An.



Theo đó, lễ viếng và truy điệu Thứ trưởng Lê Hải An được tổ chức từ 12 giờ đến 14 giờ 30, lễ truy điệu từ 14 giờ 30 đến 14 giờ 45 ngày 21-10 (tức 23-9 âm lịch), tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Thứ trưởng Lê Hải An sẽ được an táng tại nghĩa trang Thiên Đức.

PGS Lê Hải An luôn trong trái tim các đồng nghiệp, sinh viên của Trường ĐH Mỏ - Địa chất. Ảnh: Trường ĐH Mỏ - Địa chất

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, Thứ trưởng Lê Hải An rơi từ tầng cao xuống tại tòa nhà trụ sở Bộ GD-ĐT trên đường Đại Cồ Việt, TP Hà Nội vào 7 giờ 10 phút sáng 17-10.

Thứ trưởng Lê Hải An sinh ngày 1-4-1971 tại Hà Nội, nguyên quán tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ông là con trai út của Nhà giáo Nhân dân Lê Hải Châu, tác giả sách giáo khoa môn Toán trước đây. Ông giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT từ tháng 11-2018.

Thứ trưởng Lê Hải An nguyên Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Thành viên Hội đồng trường, Chủ tịch HĐTV, Giám đốc, Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐ KHĐT Trường, cán bộ giảng dạy, Ủy viên Hội đồng Khoa.

Từ tháng 8-1988 đến tháng 6-1995, ông theo học ngành Địa Vật lý, Đại học Thăm dò Địa chất Matxcơva (CHLB Nga).

Năm 1998, ông lấy bằng Thạc sĩ, chuyên ngành Dầu khí, ĐH Tổng hợp Brunei.

Từ tháng 8-2001 đến tháng 11-2004, ông làm nghiên cứu sinh và nhận bằng Tiến sĩ ngành Dầu khí ĐH Heriot-Watt (Vương quốc Anh).

Sự ra đi của Thứ trưởng Lê Hải An đã để lại nhiều thương tiếc cho đồng nghiệp trong ngành giáo dục, đặc biệt là những người đã từng gặp và làm việc cùng ông. GS-TS Bùi Xuân Nam, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Mỏ - Địa chất, bày tỏ bàng hoàng và sốc khi nghe tin Thứ trưởng Lê Hải An gặp tai nạn. Ông bùi ngùi chia sẻ 24 năm quen biết và được làm việc cùng PGS Lê Hải An, ông luôn cảm nhận được từ PGS Lê Hải An sự gần gũi, thân thiện và hết lòng vì công việc.

"Chúng tôi luôn đặc biệt kính trọng anh về trí tuệ, một trong những thế hệ cử nhân được đào tạo bài bản ở nước ngoài. Anh An rất sáng tạo, sắc sảo, quyết liệt và say mê công việc" - GS Bùi Xuân Nam nói.

Một đồng nghiệp khác của PGS Lê Hải An cũng nhìn nhận thứ trưởng là người lãnh đạo quyết đoán, trách nhiệm, luôn đi đến tận cùng vấn đề. PGS Lê Hải An luôn đồng hành cùng các đồng nghiệp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ.